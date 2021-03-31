От Петербурга до Тюмени. На Витебскую развязку ЗСД собирают субподрядчиков

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Задуматься о том, кто будет делить 27-миллиардный пирог Витебской развязки ЗСД заставила церемония начала ее строительства. Людей собралось немало, и в редкие моменты, когда они снимали медицинские маски, некоторых удалось узнать, например Николая Руссу, депутата Тюменской областной думы и по совместительству гендиректора крупного «Мостостроя-11». Некоторые участники мероприятия предположили, что статусный гость из Сибири, что называется, зашел по оказии. Однако сам он подтвердил журналистам Сети городских порталов, что находится на первом этапе переговоров по участию в строительстве развязки.

Компания, официально зарегистрированная в Сургуте, только один из возможных субподрядчиков. Напомним, генеральный договор у концессионера — «Магистрали Северной столицы» — уже подписан с ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север». Это совместное предприятие ООО «ПУСК» (проектная дочерняя компания «ВТБ Инфраструктурный холдинг»), турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», которая входит в группу компаний LIMAK, а также ООО «Актив», которое принадлежит собственникам АО «Институт Стройпроект».



Первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра, соответствующее допсоглашение город и «Магистраль Северной столицы» подписали в конце 2020 года. Протяженность развязки составит около 2,6 км.



«Выбор генерального подрядчика по строительству Витебской развязки осуществлялся на основании конкурентных процедур, в которых приняли участие 14 крупных отечественных и зарубежных строительных компаний, — рассказали в ВТБ. — Основными критериями выбора являлись: оптимальность концепции строительства, возможность обеспечить исполнение указанной в договоре стоимости, сроков строительства, объемов обеспечения обязательств, гарантийного срока и т.д. ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» представило предложение, наиболее отвечающее интересам проекта».



Российско-турецкое сотрудничество — не новелла для Петербурга, и не только в тех проектах, к которым имеет отношении ВТБ: ICA строила ЗСД и последние участки М-11, Ренессанс Констракшн работал на намыве Васильевского острова и Лахта Центре. В этот раз после поиска альтернатив снова остановились на таком международном сотрудничестве; принципиальный пункт — совместное предприятие зарегистрировано в России.



«Фонтанка» знает, что на начальном этапе выбор генподрядчика заметно взволновал петербургских дорожников, и волнение это вылилось в коллективное письмо в Смольный. Общий смысл: рынок стабилен, но бюджетное финансирование сокращается, с авансированием и сметной стоимостью возникают проблемы, подрядчики вынуждены дорого кредитоваться в российских банках. У иностранных конкурентов же явное преимущество в виде дешевых кредитов, что позволяет им и строить по более низкой цене. Собственно поэтому лидеры петербургского дорожного рынка и обратились за административной поддержкой.



В тех предприятиях, чьи подписи стоят под письмом, не стали комментировать эту тему. Однако собеседник в дорожном блоке Смольного знает о встрече, которая после этого прошла в КРТИ: участвовали сами петербургские дорожники, чиновники, представители концессионера и гендподрядчика. Все высказали свои позиции и разошлись в надежде, что часть видов работ будет распределена по субподряду в том числе и среди городских компаний.



«Отбор субподрядных организаций строится в два этапа: первый — квалификационный отбор и оценка релевантного опыта компаний, второй — рассмотрение ценового предложения, — пояснили в ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север». — В первую очередь рассматриваются представители локального рынка, учитывая наличие у них локализованной производственной базы на месте и возможность оптимальных издержек. Главное для генерального подрядчика — выдержать экономику проекта и получить предложение, позволяющее реализовывать проект, выдерживая требуемые сроки, бюджеты и гарантированный уровень качества строительства». Собеседник, близкий к проекту, пояснил также, что в таких стройках с проектным финансированием принципиальна качественная банковская гарантия.



На самом деле петербургские компании уже вышли на объект. Буровая установка, которая монтировала пресловутую первую сваю, была брендирована «ПУСК-ЛИМАК-Север», но по факту работы ведет «Геоизол» Елены Лашковой, один из лидеров городского рынка.



На последних развязках ЗСД — на Новом шоссе и Шуваловском проспекте — работало «Возрождение»: первую сдали без проблем, финансирование второй здорово потрепал коронавирус. Однако даже при сопоставимых параметрах по протяженности Витебская развязка все же принципиально более серьезный проект. Это видно не только по стоимости (контракт на Шуваловскую стоит 4 млрд, а на Новом шоссе порядка миллиарда), но и по суточной транспортной нагрузке в 70 тысяч автомобилей. Кроме того, первый этап ШМСД по большей части пройдет в виде эстакады, а через Московский проспект, как сообщал ДП, может и вовсе прыгнуть двухэтажной конструкцией, чтобы не сильно проредить существующую застройку.



«Фонтанка» уже писала, что сегмент мостостроения в Петербурге за последние годы лишился всех своих лидеров: по очереди с рынка более или менее скандально ушли «Мостоотряд-19», «Мостострой-6» и «Пилон». В последнем теплится жизнь: появился новый собственник, за которым видна влиятельная группа «Ташир» и который заявлял о желании вернуть предприятие в высшую лигу. Однако компания так и не вышла из процедуры наблюдения и сейчас больше занята трудовыми спорами с рабочими, нежели получением субподряда на Витебской развязке. Ее бывший директор Владимир Шмидт по совпадению перешел на руководство компанией «Метрострой Северной столицы», совместным предприятием города и ВТБ, которое должно взять на себя строительство подземки. Вопрос в том, изменится ли что-то до того, как придется строить второй этап Широтной магистрали до Союзного проспекта с мостом через Неву. Впрочем, надо помнить, что это формально будет вообще другая история — уже не допсоглашение с оператором ЗСД, а отдельная концессия по конкурсу.



По проектной арифметике выходит, что Смольный из бюджета выделяет 7 млрд рублей непосредственно на стройку и под 12 млрд — на подготовку территории. Именно в части подготовки петербургские дорожники могут говорить со знакомым заказчиком на знакомом языке. Смольный уже ищет подрядчика на трехлетний контракт за 6,5 млрд, это тоже завидный кусок по нынешним временам. Пока что участники электронного конкурса вникают в многочисленные тома техзадания и уточняют условия, в частности интересуются, засчитают ли им опыт по строительству, реконструкции и переносу инженерных сетей, если они правда занимались этим раньше — но в комплексе со строительством новой дороги. Заявки принимают до 7 апреля.



Справка:



Стоимость строительства Витебской развязки оценивается в 27 млрд, а вместе с подготовкой территории — в 39,4 миллиарда рублей. Из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, из городского — 16,8 млрд, частный партнер дает 10,3 млрд рублей. До итоговой суммы недостает 2,3 млрд; в Смольном пояснили, что дело в использовании индексов-дефляторов.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»