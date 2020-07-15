Как заштопать «Пилон». Легендарного мостостроителя будут реанимировать в преддверии ВСД

Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру«/Архив

Как стало известно «Фонтанке», находящееся под наблюдением в рамках банкротного дела ЗАО «Пилон» обрело возможного спасителя от долгов в виде нового владельца — предпринимателя Нодара Асоева, который 10 июля занял пост гендиректора компании. Он сосредоточил в своих руках группу компаний с корнями «трест», «мост», «строй» в названиях, некоторые из которых до недавних пор занимались текстилем и поставляли материалы для костюмов в Мариинку и театр Бориса Эйфмана. Источники «Фонтанки» из строительной отрасли продолжают уверенно употреблять слово «Ташир», но сам предприниматель какую-либо связь с одноименной группой компаний отрицает.



По словам Нодара Асоева, его компания приобрела 100% акций «Пилона» у Мевлуди Блиадзе — тот теперь полностью отошел от дел. Предприниматель не раскрыл, во сколько ему это обошлось, но обозначил, что сумма была близка к миллиарду рублей.

«Мы бы не покупали эту фирму, если бы она не была связана с мостостроением. У нас есть четкие интересы продолжать дальше строить мосты», — заявил бизнесмен.

При этом арбитражный управляющий «Пилона» Альбина Кармеева на момент беседы с «Фонтанкой» не успела лично познакомиться с новым главой компании. Она призналась, что только на днях узнала об уходе с поста бывшего гендиректора Олега Флусова, по совместительству профессионального конкурсного управляющего. «Я сделала запрос в налоговую, [чтобы выяснить] в связи с чем произошла смена гендиректора», — сказала Кармеева.

По счетам

Асоев заявил «Фонтанке», что собирается выплатить долги кредиторам предприятия, требования которых в суде перевалили за миллиард рублей. По данным Кармеевой, общая сумма в реестре требований кредиторов составила около 1,3 млрд рублей. Она отмечает, что требования остальных кредиторов, в том числе банка «Северный морской путь», из-за «несвоевременной подачи заявления» суд рассмотрит на следующем этапе банкротства компании, решение о котором будут принимать сами кредиторы. Не исключено, что новому владельцу «Пилона» удастся с ними договориться: по его словам, он решительно настроен не только возродить компанию, но и вывести её в лидеры рынка.



В частности, должник уже ведет переговоры с налоговой, которая была инициатором банкротного иска. Как сообщили «Фонтанке» в Федеральной налоговой службе, сейчас рассматривается вопрос о заключении мирового соглашения с «Пилоном». Окончательное решение об этом, ознакомившись с условиями сторон, примет суд.

Ни о каком перезапуске предприятия не может быть речи, пока не выплачены долги по зарплатам бывшим сотрудникам. Асоев заявляет, что задолженность перед ними полностью погашена. Штат обновленной компании он собирается набирать заново.

Арбитражный управляющий подтверждает, что Флусов до ухода из компании воспользовался правом продажи 15% активов предприятия, чтобы расплатиться с работниками. Над определением фактической и рыночной стоимости оставшихся активов компании сейчас трудятся аудиторы.

Откуда деньги

Асоев заходит в «Пилон» не как физлицо, а как собственник ООО «Мостострой № 6», и многие вздрогнут. Так назывался крупнейший инфраструктурный строитель Петербурга, который скоропостижно покинул сей рынок пять лет назад. Иных собственников уже нет в живых, другим приходится отбиваться от субсидиарной ответственности, пропавшие кредиты ищут в уголовных тонах.



Однако в данном случае мы видим игры аббревиатур — видимо, не случайные. Тот рухнувший гигант, некогда считавшийся активом Минакова и Жорова, который находится в стадии ликвидации, назывался «Мостостроительный трест №6». Компания Асоева же еще недавно была «Грандом», теперь это «Главный мостостроительный трест №6». Новый игрок позаимствовал у предшественника не только краткое имя, домен и адрес сайта https://most6.ru/, но и портфолио с объектами: ЗСД, Канонерским тоннелем, мостом через Волхов и т.п. Как объяснил Асоев, его компания произошла от одного из субподрядчиков «настоящего» «Мостостроя». С одним из его последних собственников, Дмитрием Тюриным, связаться по сотовому не удалось.



В общем, речь не идет о массовом возвращении ушедших мостостроителей в мир живых, наследственность отрицает и сам Асоев. На вопрос, откуда у вчерашнего «Гранда» средства не только на покупку «Пилона», но и на выплату его долгов, новый гендиректор ответил уклончиво, мол, как-то же организация существовала на рынке все это время, вела деятельность, работала на ЗСД.

В рабочей биографии самого Асоева СПАРК видит руководство круизной компанией с романтичным названием «Фата-Моргана». Примерно через десять лет он стал владельцем компании «ГлавМостоСтрой», и именно вокруг нее в итоге объединил еще несколько предприятий, в чьих названиях мелькают «Мост», «Строй» и «Трест».

Вхождение «Пилона» в эту дружную семью, с номинальной точки зрения, кажется логичным, но случись это раньше — до их перепрофилирования — смотрелось бы странно. Дело в том, что, например, организация «ГлавСтройПроект» до вхождения в её уставный капитал семьи Асоева называлась «Хлопок», «ГлавТрансСтрой» — «Декора», а «Транс Трест» — «Камволь». В частности, «ГлавТрансСтрой» поставляла ткани для костюмов в Мариинский театр и Академический театр балета Бориса Эйфмана. У других компаний Асоева есть и вполне строительное прошлое.



Кто не с нами, тот под нами



Кому-то такой механизм объединения активов может напомнить сшивание единого организма из разнородных компаний. Однако контекст позволяет рассчитывать, что все же к возрождению «Пилона» прикладывают руку настоящие строители. Напомним, в той мутной воде, куда обрушился мостостроитель после ЧМ-2018, происходило много всего странного. Например, появилось письмо в ОСК, в котором говорилось, что «Пилон» теперь входит в крупную строительную группу компаний «Ташир». Оно было подписано уже бывшим гендиректором, и после выхода материала в холдинге армянского миллиардера Самвела Карапетяна опровергли содержавшуюся в документе информацию. То же самое говорит сам Асоев: «Мы к «Таширу» вообще никакого отношения не имеем».



Никакой формальной аффилированности действительно нет, однако стройка — замкнутое сообщество. И как минимум два источника «Фонтанки», близких к строительному блоку правительства Петербурга и рынку стройподряда, продолжают произносить название армянского города, обсуждая новые лица в «Пилоне». С другой стороны, не ясно, зачем заходить на петербургский рынок такими окольными путями. Редакция все же решила переспросить и отправила группе компаний «Ташир» запрос о принадлежности к ней фирмы ООО «Мостострой №6». Ответа пока не получила.



Владелец «Мостостроя-6 » и «Пилона» не скрывает, что нацелился на крупные проекты. На какие — гадать не приходится. В Петербурге за 1 миллиард рублей уже готовится территория для первого участка Широтной магистрали скоростного движения (в просторечии — Восточный скоростной диаметр, или ВСД). Сам участок оформят как «развязку» ЗСД, благо он из тех краев и растет. Но потом предстоит построить всю остальную трассу. «Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, что в её составе предусмотрено большое количество искусственных сооружений и главное — мост через Неву. На прямой вопрос корреспондента «Фонтанки», готовят ли «Пилон» к участию в ШМСД, Асоев ответил: «Почти угадали, не будем забегать вперед».



«Такой организации, как «Пилон», на рынке на сегодняшний день не существует. С её компетенцией по строительству мостов у них накоплен очень большой опыт, который позволяет участвовать в любом тендере, поэтому нам эта организация была очень интересна, мы её приобрели. Заниматься она дальше будет тем же самым — строить мосты», — уверяет Асоев.

Он оценил объем инвестиций в перезапуск «Пилона» как «приличный», не назвав примерных цифр. Пока уверенно можно сказать, что ему придется потратиться на восстановление техники, потому что она «в удручающем состоянии». Асоев также рассчитывает, что решение вопросов с кредиторами займет месяц-два.

ЗАО «Пилон» в 1993 году основал Мевлуди Блиадзе. С конца 2019 года она находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве, инициированного Федеральной налоговой службой. Финансовое положение мостостроителя резко ухудшилось после сдачи объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в авральном режиме. Компания посчитала, что за строительство Яхтенного моста недополучила от «Метростроя» 300 млн рублей. Еще 50 млн рублей «Пилон» пытался вернуть через суд за переделанную на свои деньги проектную документацию во время строительства моста Бетанкура, но потерпел неудачу. Окончательно компанию подкосила потеря контрактов на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов. Смольный в сентябре 2019 года разорвал их в одностороннем порядке из-за срыва сроков.



Евгения Горбунова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

