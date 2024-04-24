Беглов показал скоростной поезд и терминал ВСМ. Его будут строить одновременно с новым вестибюлем метро

Терминал у Московского вокзала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва собираются увязать по срокам с вестибюлем станции метро «Лиговский проспект-2». Именно туда в основном и пойдут прибывающие из Москвы пассажиры.



Видеоролик с описанием появился 24 апреля в телеграм-канале губернатора Александра Беглова. Как написал глава города, «идет проектирование магистрали на территории города, планировочные решения проходят градостроительные согласования».



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, почему пришлось менять первоначальную концепцию терминала для ВСМ у Московского вокзала: после рассмотрения ее отправили на доработку, чтобы получить более щадящий вариант для исторических зданий на территории складов Кокоревых.



Кроме того, уже разработан проект транспортного обеспечения этого терминала, включающий тоннель под железнодорожными путями в створе Товарного переулка. К 2028 году ждут открытия станции «Лиговский проспект-2».



Старт проекту ВСМ был дан в этом году на совещании с участием президента, стоимость превышает 2 триллиона рублей, в том числе 30 млрд должен будет выделить Петербург. В начале апреля Владимир Путин сделал ряд поручений, концессионное соглашение до сих пор не заключено и находится в процессе согласования.

