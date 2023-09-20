    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    4 м/с, ю-з

    752мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.22eur102.92

    Терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга

    299
    7 комментариев

    В Генеральном плане Петербурга учтут строительство терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ). Такое решение приняла комиссия по внесению изменений в документ.

    Протокол комиссии опубликован на сайте КГА. Место обозначено так: «Невский пр., д. 85, литера А; Лиговский пр., д. 50; территория севернее д. 9, литера А по Атаманской ул.».

    ПоделитьсяПоделиться

    Речь идет о «строительстве оконечного пассажирского терминала (ВСЖМ-1) в комплексе с ж/д подходами к нему, реконструкции горловины и перронного парка станции для обеспечения приёма и отправления поездов дальнего сообщения». Здесь установят соответствующую функциональную зону для территории.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте строительства терминала ВСМ у Московского вокзала на месте бывших складов Кокоревых. В 2021 году его рассмотрели на совете по сохранению культурного наследия Петербурга; проект требовал сноса части исторических зданий и изменений городского закона об охранных зонах. Совет не стал тогда голосовать по этому вопросу, проект отправили на доработку.

    В итоге законодательно разрешили демонтировать конкретные здания для этого и ряда других объектов, включая Большой Смоленский мост. Впоследствии ОАО «РЖД» сообщило, что решения по созданию терминала практически согласованы, а фрагменты исторических корпусов будут сохранены.

    Между тем на время затихший проект ВСМ сейчас активизировался: Росжелдор уже начинает изымать для него участки в Петербурге, а Минтранс заявил, что запустить ее хотят в 2028 году. Подробнее читайте на «Фонтанке».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость20 Сен 2023 в 14:05
    Што, опять?!! (c)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close