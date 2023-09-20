Терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга

В Генеральном плане Петербурга учтут строительство терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва —
Протокол комиссии опубликован на сайте КГА. Место обозначено так: «
Речь идет о «строительстве оконечного пассажирского терминала (ВСЖМ-1) в комплексе с ж/д подходами к нему, реконструкции горловины и перронного парка станции для обеспечения приёма и отправления поездов дальнего сообщения». Здесь установят соответствующую функциональную зону для территории.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте строительства терминала ВСМ у Московского вокзала на месте бывших складов Кокоревых. В 2021 году его рассмотрели на совете по сохранению культурного наследия Петербурга; проект требовал сноса части исторических зданий и изменений городского закона об охранных зонах. Совет не стал тогда голосовать по этому вопросу, проект отправили на доработку.
В итоге законодательно разрешили демонтировать конкретные здания для этого и ряда других объектов, включая Большой Смоленский мост. Впоследствии ОАО «РЖД» сообщило, что решения по созданию терминала практически согласованы, а фрагменты исторических корпусов будут сохранены.
Между тем на время затихший проект ВСМ сейчас активизировался: Росжелдор уже начинает изымать для него участки в Петербурге, а Минтранс заявил, что запустить ее хотят в 2028 году. Подробнее читайте на «Фонтанке».