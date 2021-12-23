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Проект терминала ВСМ у Московского вокзала переработают. Исторические корпуса будут сохранены

После переработки проектных решений по терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург на территории складов Кокоревых решено сохранить основные конструкции корпусов, которые составляют историческое ядро комплекса. Любую перестройку придется согласовывать.

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Как сообщает 23 декабря КГИОП, такое решение принято рабочей группой при совете по сохранению культурного наследия. Ее создали после неоднозначной реакции на представленный проект.

Также не тронут корпуса, сохранившиеся с незначительными изменениями первоначального облика.

«Разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций может осуществляться после получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия, — рассказали в комитете. — При этом рабочая группа совета продолжит работу и будет пообъектно рассматривать предлагаемые в ходе проектирования терминала варианты реконструкции исторических зданий».

Напомним, в ноябре 2021 года проект петербургского терминала ВСМ подробно рассмотрели на совете по сохранению культурного наследия Петербурга. Предложенный вариант требует сноса части исторического квартала между Московским вокзалом, Лиговским проспектом и линией железной дороги. Совет не стал голосовать по заявленному вопросу, а именно — корректировке городского закона об охранных зонах, который сейчас прямо запрещает реализацию проекта в таком виде.

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Комментарии (7)

Pupin
Это уже лучше, но пока это только слова.
Kostyn
Как говорил мой дедушка - создавая новое не разрушай старого
PSW
В чём проблема-то? Есть абсолютно логичное место для нового здания, прямо рядом с платформами Московского вокзала. И здание, стоящее там выглядит как вокзал и идеально подходит для вокзала. Только называется почему-то Галерея и в нем сидят торгаши вместо поездов и пассажиров. Так выселить торгашей, занимающих не своё место и всё.
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