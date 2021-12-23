Проект терминала ВСМ у Московского вокзала переработают. Исторические корпуса будут сохранены

Как сообщает 23 декабря КГИОП, такое решение принято рабочей группой при совете по сохранению культурного наследия. Ее создали после неоднозначной реакции на представленный проект.

Также не тронут корпуса, сохранившиеся с незначительными изменениями первоначального облика.

«Разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций может осуществляться после получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия, — рассказали в комитете. — При этом рабочая группа совета продолжит работу и будет пообъектно рассматривать предлагаемые в ходе проектирования терминала варианты реконструкции исторических зданий».

