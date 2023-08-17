Лишь два пятнадцать без сна от Питера до Москвы. Новая магистраль получила ускорение

Публичное упоминание президентом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой не принесло конкретики, но очевидно добавило аргументов в пользу того, что она, магистраль, будет построена. «Сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — сказал Владимир Путин 17 августа на церемонии запуска третьей линии Московских центральных диаметров.

Новая ж/д-магистраль сократит время пути между столицами с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. А до Великого Новгорода из Петербурга можно будет доехать за 29 минут. Ранее уже сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей, а для его реализации и в Москве, и в Петербурге будут изымать земельные участки и переселять из жилых домов. Рассказываем, что известно о проекте ВСМ на данный момент.