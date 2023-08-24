    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, южн

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.44eur102.25

    В Минтрансе назвали дату запуска ВСМ между Петербургом и Москвой

    3182
    33 комментария

    Высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Петербургом и Москвой ориентировочно достроят и запустят в 2028 году. Такую дату 24 августа назвал журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» в Петербурге.

    «Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», — цитирует его ТАСС.

    В 2021 году такую же дату называли в качестве ориентира для запуска первого состава по ВСМ.

    Также Иванов отметил, что в финансировании проекта готов принять участие Сбербанк. Сейчас строительство оценивается в 1,7 трлн рублей, но эту сумму планируют актуализировать с учетом изменившихся обстоятельств, в том числе ключевой ставки. Обсуждать финансово-экономическое обоснование проекта будет рабочая группа.

    Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что время пути из Москвы в Петербург по ВСМ составит два часа пятнадцать минут. Что еще известно о мегапроекте, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ29
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close