В Минтрансе назвали дату запуска ВСМ между Петербургом и Москвой

Высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Петербургом и Москвой ориентировочно достроят и запустят в 2028 году. Такую дату 24 августа назвал журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» в Петербурге.



«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», — цитирует его ТАСС.



В 2021 году такую же дату называли в качестве ориентира для запуска первого состава по ВСМ.



Также Иванов отметил, что в финансировании проекта готов принять участие Сбербанк. Сейчас строительство оценивается в 1,7 трлн рублей, но эту сумму планируют актуализировать с учетом изменившихся обстоятельств, в том числе ключевой ставки. Обсуждать финансово-экономическое обоснование проекта будет рабочая группа.

