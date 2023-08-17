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    Всего два часа. Путин рассказал о высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой

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    59 комментариев

    О моменте для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой заявил в четверг, 17 августа, президент РФ Владимир Путин. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    Время перемещения для пассажиров по будущей ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга, отметил глава государства, составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов 5 минут. Также сократится время в пути между Тверью и Москвой до 39 минут, Великим Новгородом и Петербургом — до 29 минут.

    «Сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — сказал Путин.

    Кроме того, Владимир Путин поделился, что видит перспективы строительства магистрали до Адлера, а также Донецка и Луганска. Еще российский лидер пообещал переговорить о строительстве ВСМ до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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    Комментарии 58

    Гость17 Авг 2023 в 16:08
    И тут Остапа понесло...
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