Всего два часа. Путин рассказал о высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой

О моменте для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой заявил в четверг, 17 августа, президент РФ Владимир Путин. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



Время перемещения для пассажиров по будущей ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга, отметил глава государства, составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов 5 минут. Также сократится время в пути между Тверью и Москвой до 39 минут, Великим Новгородом и Петербургом — до 29 минут.

«Сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — сказал Путин.