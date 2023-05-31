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    «Строительство и не останавливалось». В РЖД рассказали, когда начнут прокладывать ВСМ от Петербурга до Москвы

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    Прогнозная дата по завершению строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Петербурга до Москвы сохраняется на отметке 2027 год. РЖД разрабатывает модель поезда для нее.

    О проекте 31 мая рассказал журналистам начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. На вопрос, когда начнется строительство магистрали, он ответил, что оно и не останавливалось, и участие РЖД в создании московской МЦД-3 по сути является частью его реализации.

    Как уточнил Голомолзин, РЖД разрабатывают новую модель скоростного поезда в сотрудничестве с группой «Синара», это будет полностью локализованный подвижной состав.

    Голомолзин отметил, что практически согласованы решения по созданию терминала ВСМ у Московского вокзала, исторические корпуса Кокоревских складов будут сохранены.

    В то же время вопрос расселения жилого квартала Фарфоровский пост в связи со строительством он комментировать отказался, отметив, что компания находится в диалоге с городом. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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