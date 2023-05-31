«Строительство и не останавливалось». В РЖД рассказали, когда начнут прокладывать ВСМ от Петербурга до Москвы

Прогнозная дата по завершению строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Петербурга до Москвы сохраняется на отметке 2027 год. РЖД разрабатывает модель поезда для нее.



О проекте 31 мая рассказал журналистам начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. На вопрос, когда начнется строительство магистрали, он ответил, что оно и не останавливалось, и участие РЖД в создании московской МЦД-3 по сути является частью его реализации.



Как уточнил Голомолзин, РЖД разрабатывают новую модель скоростного поезда в сотрудничестве с группой «Синара», это будет полностью локализованный подвижной состав.

