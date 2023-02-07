Если нельзя (снести), но очень хочется, то можно? В охранный закон Петербурга вписывают исключения

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольный пришел к депутатам с желанием изменить петербургский закон об охранных зонах, который защищает историческую градостроительную ткань города, под три проекта: «старую» реновацию, Большой Смоленский мост и терминал ВСМ. Всего «добро» предлагается дать на снос почти двух сотен зданий. В Заксобрании 7 февраля депутаты обсудили подробности законопроекта и выслушали напутствие Следственного комитета.





Администрация Петербурга подготовила инициативу, которая корректирует один из основных городских законов, защищающих исторические здания в Петербурге, — закон №820–7 об охранных зонах. Резонанс среди градозащитников, да и обычных горожан вызвал прецедент, который является сутью предложенных изменений. Сейчас закон запрещает снос любых исторических зданий в городе. В центральных районах это дореволюционные постройки, на периферии — здания старше 1957 года. Смольный предложил вписать исключения ради реализации трех проектов.



Нарвская застава

На фоне нашумевшей летом прошлого года «новой» программы реновации в Петербурге «старая» программа развития застроенных территорий, она же РЗТ, ушла на второй план. В последний раз о ней шумно вспоминали, когда с кортежем чиновников и бизнесменов в 2020 году сносили первую за дюжину лет действия программы хрущевку. Единственный квартал, который также попал под реновацию, но где нет ни одной хрущевки, — это «Нарвская застава». В 2016 году, чтобы законодательно дать ход сносу этого квартала, парламент подправил закон об охранных зонах, прописав, что для реновации возможен снос определенных кварталов. Сначала «дедлайн» установили до 2019 года. Потом продлили до 1 января 2023 года.



На заседании профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству замглавы комитета по охране памятников Алексей Михайлов заявил, что по «Нарвской заставе» правки носят технических характер. Тут можно возразить: из закона предложено убрать вообще любые сроки, оставив только цели — «в рамках реализации программы развития застроенных территорий (на срок действия программы)». Немного сократился и изменился список адресов, которые можно сносить без восстановления внешнего облика, но это связано с изменением адресов и литерации, исключения повторов и нескольких зданий, которые находятся за границами квартала реновации.



Против реновации активно возражает часть местных жителей. Более того, сейчас в Горсуде рассматривается коллективный иск об исключении квартала из программы реновации, следующее заседание назначено на 17 февраля. Кроме того, жители направили в комитет по охране памятников заявление о включении «Нарвской заставы» в реестр выявленных памятников. Как сообщил на заседании в ЗакСе Михайлов, заявление еще не рассмотрено. С учетом максимального срока — 90 дней — это должно произойти совсем скоро. Депутаты пачками получают возражения из «Нарвской заставы» против корректировки закона об охранных зонах.



Наконец, за ситуацией с «Нарвской заставой» пристально следит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В прошлом году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при включении территории в программу реновации. А на заседании представитель ведомства Александр Осипкин напомнил законодателям: глава СК не спускает глаз с Петербурга, и с «Нарвской заставы» в том числе. «Могу сказать откровенно, что на месте удалось установить, что ситуация на данный момент является, можно так выразиться, патовой», — сказал он. Осипкин добавил (с оговоркой, что непонятно, насколько он уполномочен это цитировать), что на встрече Бастрыкина с жителями представители инвестора упомянули, что и сами бы не против отказаться от реновации этой территории, но договор с городом единый для всех 22 кварталов. «Получается, что все являются заложниками ситуации». — подчеркнул Осипкин и попросил законодателей иметь это в виду.



Большой Смоленский мост

Ради строительства Большого Смоленского моста через Неву предлагается разрешить снос без восстановления 8 исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. В законопроекте предложено отобразить это как «специальные требования режима» охраны в рамках программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Это не новость: возможный снос и корректировку закона подробно обсуждали еще в 2021 году на Совете по сохранению культурного наследия.

Одно из зданий — школа, в которой училась Ольга Берггольц. На заседании депутаты напомнили об этом чиновникам, в частности единоросс Наталия Астахова. Однако замглавы КГИОП констатировал: он архитектор, а не мостостроитель, чтобы спроектировать конструкцию с учетом всех норм безопасности. А приоритет за последним.



Михайлов добавил, что вопрос исторической и культурной ценности этого здания уже обсуждался, а сама Берггольц не в этой школе шла в первый класс и не ее заканчивала, так что это был просто «один из периодов».



Впрочем, Михайлов упомянул, что одно из восьми зданий рекомендовано сохранить. Какое именно, чиновник не уточнил.

Терминал ВСМ и снос складов Коккоревых

Строительство терминала высокоскоростной магистрали на месте нынешних складов Коккоревых также обсуждалось на совете по сохранению культурного наследия, и «Фонтанка» подробно об этом рассказывала. Осенью прошлого года в Москве озвучили, что магистраль планируется построить к 2027 году, а ее стоимость тогда оценивалась к 1,7 млрд рублей. В Смольном до сих пор рассчитывают на это, и федеральное правительство настаивало на том, что планы в силе, однако было это до начала событий на Украине. Уже в 2022 году «Ведомости» писали, что на проект, вопреки ожиданиям, не будут направлять средства Фонда национального благосостояния. Осенью в Минтрансе сообщили, что идет проектирование.



В предложенной версии законопроекта, как и в предыдущих ситуациях, предствлен перечень из 9 адресов, которые можно сносить без восстановления, только уже с пометкой «при проведении работ по размещению объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта», «Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена»». И далее еще 12 зданий, которые можно будет снести, если будет отсутствовать «техническая возможность сохранения».

По словам представителя КГИОП, даны рекомендации максимально сохранить исторические здания. Замглавы комиссии депутат от «Яблока» Борис Вишневский напомнил историю с предыдущим сносом в районе площади Восстания ради так и не построенной транспортной магистрали — о «самой дорогой яме в мире», которая завершилась появлением ТРК «Галерея».



Любопытно, что представитель Смольного не смог ответить на вопрос депутата от КПРФ Ирины Ивановой, какая площадь под строительство терминала в итоге будет высвобождена.

Что думают депутаты

Судя по репликам парламентариев, шанс на спасение виден только у «Нарвской заставы». Против сноса решительно высказался глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник, который заявил, что в этом месте надо водить экскурсии. После заседания он уточнил, что против уничтожения этого квартала, а на вопрос, будет ли солидарна с ним фракция (а это 30 из 50 членов парламента, то есть большинство), ответил, что это еще будет обсуждаться. И подчеркнул, что его коллеги по партии и на заседании комиссии высказывались против. В частности, беспокойство о судьбе квартала высказывали Алексей Макаров, Наталия Астахова. А также их коллеги из других фракций: Борис Вишневский, Дмитрий Павлов, Павел Иткин, Андрей Малков.



Вишневский также высказал мнение, что предложенный законопроект может носить коррупциогенный характер, так как предлагает разрешить снос под конкретные проекты. В случае с реновацией это означает, что и под конкретного инвестора, так как в программе он один.

В случае, когда речь идет о корректировке закона об охранных зонах Петербурга, процедура принятия такого законопроекта усложняется и растягивается по времени: чтобы внести поправки в законопроект, каждая должна содержать обосновывающие материалы, пройти государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ), само ГИКЭ — должно пройти через процедуру общественных обсуждений, и, наконец, согласование с Минкультом. Только после этого поправка может быть вынесена на рассмотрение парламента.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

