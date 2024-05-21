Почему новые деревья Линейного парка на Васильевском выглядят погибшими

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В будущем Линейном парке, который обустраивает администрация Василеостровского района, сохнут и погибают новые деревья — бьют тревогу читатели «Фонтанки». Первый этап благоустройства провели в 2023 году с привлечением федеральных средств, сейчас начался второй. Однако мусор из новых урн убирать словно некому, а сотни маленьких саженцев выглядят засохшими. Почему — разбиралась «Фонтанка».



«Не жильцы» Проект Линейного парка включает в себя зеленые участки вдоль ЗСД и реки Смоленки от Наличной улицы. Это сквер Александра Володина, безымянные скверы вдоль Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, зоны вдоль Морской набережной. Благоустройство финансируется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Пожелтевшие растения в Линейном парке обеспокоили подписчиков не только «Фонтанки», но и официальной группы администрации Василеостровского района. В комментариях люди интересуются поливом всех участков будущего парка, которые успело затронуть новое благоустройство.



«Судя по фотографиям, поливали ЗНОП 2254. Скажите, пожалуйста, а когда планируется полив ЗНОП 2255? Деревья и все посадки стоят очень сухие. Поливали ли сквер Александра Володина? Будут ли поливать рулонный газон или только деревья и посадки многолетников?» — допытывается местная жительница Елена в группе районной администрации.

Фото: жительница Васильевского острова Елена Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Ей пообещали прислать новые кадры из других локаций и заверили, что жилищное агентство Василеостровского района поливает растения ежедневно. Однако не всех горожан это убедило.

«Вчера гуляли там, и очевидно, что процентов 70–80 сосен уже не жильцы», — написала Анна.

А кто сажал эти деревья? Согласно информации в системе СПАРК и на сайте госзакупок, за первый этап организации Линейного парка отвечало ООО «С-Индустрия». Именно с ним в августе 2023 года был заключен договор на 420,8 миллиона рублей на благоустройство «территории между Морской набережной и ЗСД Василеостровского района, участок от площади Беллинсгаузена до реки Смоленки, участок от реки Смоленки до Морской наб. , д. 29 , Новосмоленская наб., уч. 110 (ЗНОП гор. зн. № 2253 ), ул. Кораблестроителей , уч. 1 (ЗНОП гор. зн. № 2255 ), ул. Кораблестроителей , уч. 2 (ЗНОП гор. зн. № 2254 )». Большую часть работ подрядчик выполнил, но в ноябре с ним расторгли контракт по соглашению сторон.



По договору ООО «С-Индустрия» должно было установить фонтан, освещение, скамейки разных форм, урны, спортивные и детские площадки, велопарковки, скульптуры. Проложить на вверенных участках пешеходные дорожки, подготовить плодородную почву для растений, уложить рулонный газон. А еще посадить больше 400 сосен и елей, 250 лиственных деревьев (в том числе бузину, груши, рябины, яблони, ивы, вязы, дубы, каштаны, клены, липу, орех, ясень), больше 11,5 тысячи кустарников (среди которых боярышник, сирень, калина и форзиция). Оформить цветники на десятки тысяч растений и многолетних цветов.



В результате у поставщика приняли работы на 317,6 миллиона рублей, и в ноябре контракт был расторгнут по соглашению сторон «по независящим от воли сторон обязательствам».

Гарантийный срок работ, согласно опубликованному проекту договора, — 36 месяцев с даты их приемки. Подрядчик несет ответственность за дефекты и недостатки, если не докажет, что они произошли из-за неправильной эксплуатации или нормального износа. Он должен устранить все проблемы за свой счет.

«Мы согласились помочь» Сейчас к работам приступил уже новый подрядчик — ООО «РСИ». Администрация Василеостровского района заключила с ним три контракта на благоустройство, в первую очередь они касаются участков Линейного парка. Еще два в этой же зоне компания выполняла в 2021 году.



За 464,5 миллиона рублей ООО «РСИ» поручено закончить организацию фонтана, обеспечить освещение парка, уложить плитку, установить навесы, арт-объекты и новые скамейки в виде луны, камней, амфитеатра, трибуны... И посадить больше 570 елей и сосен, больше 1400 лиственных деревьев, 42,8 тысячи кустарников, злаки и тысячи многолетних цветов.

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С этой же компанией заключены контракты на обустройство нового освещения на пересечении Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей.

«К выгоревшим деревьям, посаженным год назад, мы не имеем никакого отношения. Мы приступили к работе примерно месяц назад. Администрация попросила нас о помощи с поливом: дать людей, оборудование, шланги. Мы согласились помочь, вот сегодня полили прошлогодние посадки», — рассказал представитель ООО «РСИ» Этибар Алиев.



Он также пояснил, что компания планирует сажать в основном крепкие деревья среднего размера — от полутора до двух метров (год назад было посажено много маленьких хвойных).

Представители прошлого подрядчика, ООО «С-Индустрия», не смогли ответить на вопросы «Фонтанки» к моменту публикации. Администрация Василеостровского района также проявила сдержанность в общении, но опубликовала несколько постов о Линейном парке в своей группе в ВК.

Заместитель главы района Артем Гырла рассказал на видео, что вместе с василеостровцами осмотрел прошлогодние посадки.

«Мы вместе с жителями подкармливаем эти ели, кустарники, подсыпаем землю. Подрядная организация, которая выполняла эти работы, жива, здорова, в том числе финансово. Есть уверенность в том, что, даже если что-то не приживется, это будет заменено на более полноценное растение. Нам удалось организовать системный полив. Подрядная организация организовала доставку насосов, рукавов и шлангов», — сказал Гырла, не акцентируя внимание на том, какой именно подрядчик обеспечивает уход за растениями.



За пять дней до этого пресс-служба администрации рассказывала, что полив деревьев обеспечивает жилищное агентство Василеостровского района, и пообещала: «в ближайшее время территорию передадут на баланс комитета по благоустройству, и регулярным поливом, уборкой займутся садовники СПП Центральное».



В комитете по благоустройству пояснили «Фонтанке», что парк может быть передан в его ведение только тогда, когда все работы там будут завершены и приняты.

«Одно не противоречит другому. Но, вероятно, речь о сроках не в один год. Передача может быть совершена после окончания всех этапов работ, и кадастрирование — долгий процесс», — отметили в пресс-службе комитета.

Это значит, что пока за поддержание состояния этой территории отвечают подрядчики и районная администрация.



В 2023 году «Фонтанка» подробно рассказывала о концепции Линейного парка. А в мае 2024-го корреспонденты разбирались в причинах проблем с благоустройством Муринского парка: там администрация Калининского района была вынуждена расторгнуть контракт с прежним подрядчиком, вернуть часть денег в «Формирование комфортной городской среды», и зеленая зона словно зависла в «межвременьи».

