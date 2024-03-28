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    В Петербурге за 460 млн благоустроят Линейный парк у Смоленки. Там будет фонтан

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    Администрация Василеостровского района заказывает работы по благоустройству земли рядом со Смоленкой вдоль ЗСД. Среди прочего речь идет о фонтане со 135 форсунками.

    Конкурс на 464 млн объявлен 27 марта, на выполнение работ отпускают времени до 31 августа. В качестве места для благоустройства указаны несколько участков — и к северу, и к югу от Смоленки, на которых, как известно, запланирован Линейный парк. Однако, судя по номерам участков в ведомости организации работ, сосредоточиться в рамках контракта надо будет на южной части и на сквере Александра Володина.

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    К документации приложена проектная документация и визуализация Линейного парка, который здесь должен появиться. Среди прочего, как писала «Фонтанка», речь идет о фонтане, он тоже отдельно прописан в ТЗ вместе с минимальным количеством форсунок — 135.

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    «Фонтанка» писала почти год назад, что документация для организации Линейного парка готова, и именно по южной части. В общий проект входят также два прямоугольных участка по обоим берегам Смоленки, где после многолетней эпопеи так и не состоялся проект братьев Зингаревичей по строительству апарт-отеля.

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