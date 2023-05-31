У Смоленки будет свой парк — с фонтаном и утками. Пока только южный

Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Городские чиновники уже в июне планируют провести конкурс на строительство за сотни миллионов рублей нового парка в устье Смоленки. На первом этапе т. н. Линейный парк появится только по левому, южному берегу реки, зато сразу с качественным освещением и фонтаном.

Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как стало известно «Фонтанке», к 30 мая конкурсная документация уже сформирована и передана в комитет по госзаказу. В течение недели ожидается корректировка ценовых параметров конкурса, скорее всего, в сторону понижения. Однако уже сейчас понятно, что речь будет идти о сотнях миллионов рублей, объясняют хорошо знакомые с этим процессом источники в Смольном.





В прошлом году за 12,8 млн рублей проект размещения элементов благоустройства в парке разработало ООО «Горландшафт» , вписав в него три участка: «Сквер Александра Володина», участок южнее Смоленки вдоль ЗСД (от реки до самой гостиницы «Прибалтийская» и площади Беллинсгаузена) и еще один, площадью 1,1 га, также южнее реки. Симметрично расположенные северные части парка «уходят» в бюджет следующего года и в отдельный конкурс.

Интересно, что когда конкурс объявлялся, к нему прилагалась схема размещения участков, которые надо спроектировать как парк, включающая только узкие полоски вдоль ЗСД. Однако в конкурсную документацию и в итоговый контракт к ним добавился и сквер, и два участка по 1,1 га .

Фото 1: zakupki.gov.ru Фото 2: zakupki.gov.ru Поделиться Поделиться





Как рассказала гендиректор ООО «Городской ландшафт» Светлана Пашинская, все спортивные и детские объекты сосредоточатся именно на «новых» участках ближе к ул. Кораблестроителей; это связано с ограничениями, которые накладывает расположенный по соседству ЗСД — вплотную к нему смогут расположиться только зеленые насаждения и дорожки для прогулок. Светлана Пашинская полагает, что чиновники, в целом, поддержали все предложения ландшафтных дизайнеров в рамках сданного ими проекта, и даже если итоговая сумма на конкурсе будет сокращаться, скорее всего, это будет связано с перераспределением денег между годами и двумя очередями.



В соответствии с заданием для проектирования в парке должны появиться детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, физкультурные площадки, элементы освещения и подсветки, а также дорожки и мусоросборники. Пожалуй, самым дорогим элементом парка станет большой бесчашевый фонтан, — это не новость, петербургские сми уже писали о нем. Фонтан планируется на прямоугольном искусственном острове, разделяющем устье Смоленки на два рукава. Ранее там планировалось построить концертный Театр песни Аллы Пугачевой, однако его инвесторам так и не удалось убедить власти в целесообразности этого проекта. Сейчас этот островок формально называется сквером Володина, однако в натуре представляет собой пустырь для выгула собак с жиденькой растительностью.



Но куда примечательнее то, что под корнями деревьев и дерном газона парка окончательно упокоится и проект братьев Зингаревичей по строительству апарт-отелей, который не состоялся благодаря активным протестам местных жителей. Уже начавшие было строиться два, по сути, жилых дома на симметричных участках по оба берега Смоленки (каждый примерно по 1,1 га), так и остались в планах, а властям пришлось утрясать вопросы обременений — пока шли споры, девелоперская компания «Оранж девелопмент» уже успела продать там несколько апартаментов.



В конечном итоге оба участка в 2019 году получили статус ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования) и вошли в общий проект Линейного парка на Смоленке, напоминает депутат ЗакС Борис Вишневский. Он также живет по соседству и принимал деятельное участие в судьбе этой территории.



Одной из интриг станет планировочное решение соединения двух частей парка — западнее и восточнее Морской набережной. Сейчас она «разорвана» Смоленкой, однако, в перспективе ее трасса должна пройти по парку. Как будут организованы пешеходные переходы через нее — под землей, над или в одном уровне — пока не ясно. В проект парка такие объекты капстроительства не были вписаны, и решать это должны не ландшафтные дизайнеры, объяснила Светлана Пашинская.

Если говорить о будущем, то при взгляде на карту, неизбежно возникает вопрос о крупном участке на улице Мичманской в 6,9 га южнее Смоленки. Логика подсказывает, что он может быть вписан в будущий парк. Сейчас из этого ровного «квадрата» вырезан участок прямо посередине — подстанция «Ленэнерго», и в двух углах деревянный храм Георгия Победоносца и автосервис. Вверху справа — энергетики прокладывают теплосеть (срок окончания работ по информационному щиту — октябрь 2023 года), а также несанкционированная свалка мусора. В целом эта территория буквально напрашивается стать благоустроенной и приятной для горожан.

Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эта территория находилась в ведении СПбГУ и отводилась под строительство общежития — неподалеку одно такое на улице Кораблестроителей уже есть. Однако проект был признан нецелесообразным, и госкорпорация «Дом.РФ» выставила участок на торги. Этой весной стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга попросил «Дом.РФ» рассмотреть передачу участка в собственность города под рекреационную зону для отдыха и занятий спортом.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

