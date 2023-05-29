Не надо город, дайте только сад: как менялись планы застройщиков, города и жителей на устье Смоленки

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Остановка строительства на северном намыве Васильевского острова с легкой руки Александра Бастрыкина заставила по-новому взглянуть на будущее территории в устье Смоленки. За последние годы оно перекраивалось несколько раз, и не последнюю роль в этом сыграла активная позиция местных жителей. «Фонтанка» вспоминает, какие перспективы рисовали этой территории в прошлом и каким сложилось настоящее.



«Фонтанка» прогулялась по западной части Васильевского острова и внимательно разглядела кадастровые карты этой территории. Масштаб уже идущих работ и будущее, нарисованное на бумаге, впечатляет оптимистов и вызывает опасения у тех, кто желает сохранить нынешнюю среду обитания.



Вилами по воде

Фото: ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «УРБИС-СПБ», ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», ООО «Архитектурная мастерская «Б2» Поделиться Поделиться





Общая только кадастровая стоимость земельных участков на планируемых к намыву, а пока покрытых водой земель превышает 10 млрд рублей. Размечать их чиновники начали еще в 2018 году. Однако позже они перекраивались, меняя очертания, функциональное назначение, а вслед за ним и кадастровую стоимость. Окончательно вся эта территория в документах чиновников была скорректирована лишь в конце апреля 2023 года, поэтому сейчас уже есть смысл смотреть на глобальный замысел в целом.

Прогулка председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина по охраняемой территории «Группы ЛСР» в середине мая закончилась уголовными делами и признанием всей территории северного намыва вещественным доказательством. Сейчас работы возобновлены, но с ограничениями: из-за нереста корюшки вести работы на воде запрещено до 15 июня . На стройплощадке сейчас делается только то, что касается уже сформированных участков.



А планов на намыв у девелопера громадье. Об этом можно судить не только по рендерам, но и по кадастровой карте. Десяткам участков, которые еще только должны появиться на месте воды, уже присвоены границы и виды разрешенного использования, по которым понятны их будущие функции. Они подробно описаны в выписках из Росреестра.



Так, на расположенном вдоль берега исполинском серпообразном наделе площадью 32,6 га будет жилье. Рядом с ним, на небольшом кусочке (0,6 га ), смотрящем прямо на яхт-клуб, — офисы.



Внутри «серпа» еще один огромный участок площадью 16 га также отдан под жилую застройку. По бокам от него симметрично расположены еще по три участка под жилье и социалку. Та группа, что ближе к Смоленке, включает 3 «жилых» гектара, 7 тыс. кв. м под спортивный комплекс и 1,2 га под школу и два детсада. С другой стороны 2,4 га отданы под жилье и 2,6 га в сумме — под образовательные учреждения.

На центральной площади планируется установить обелиск, посвященный русским морякам-первопроходцам: Крузенштерну, Лазареву, Беллинсгаузену и Лисянскому. Вокруг него будет парк.



В северной части еще около 12 га зарезервированы под жилье. Также здесь будет располагаться офисный центр, поликлиника и больница, под строительство которой выделили сразу 3,6 га .

Технические постройки решено разместить между ЗСД и проспектом Крузенштерна. Под электроподстанции, котельные, жилищно-коммунальные объекты там отведено в совокупности около 4 га . И еще 1,4 га на берегу — под офисы. Примерно там же сейчас ведется подготовка к строительству дороги к намыву.

Часть вдоль Морской набережной, которая уже частично намыта, согласно плану — под административные и управленческие здания. Они займут пространство в 5,7 га . И самое интригующее — на параллельном им продолговатом участке площадью 12,4 га должен появиться гостиничный комплекс. Впрочем, возможно, под ним будет подразумеваться классический апарт-отель, и на месте запланированных административных зданий в этом случае могут быть построены объекты социальной инфраструктуры.



Естественная бухта За последние месяцы на намыве Васильевского острова произошло два события, которые можно назвать судьбоносными для этой территории. В начале мая стало известно, что на оконечность береговой линии рядом с портом «Морской фасад» перебирается яхт-клуб «Геркулес» на время строительства второго небоскреба Лахта Центра, которое займет ближайшие несколько лет. Когда оно будет закончено, марина останется за «Геркулесом» и станет еще одной точкой на яхтенной карте города.

Якорным объектом яхтенного порта стало здание спортивного центра на проспекте Крузенштерна, 18. Его изначально строил для себя речной порт «Морской фасад». Центр открылся во второй половине 2019 года. Сначала грянул коронавирус, затем эпидемиологические ограничения резко перетекли в санкционные. В общем, стало ясно, что ситуация с международными морскими пассажирскими перевозками в ближайшие годы скорее всего не наладится. Видимо, объект решили пристроить под социальные нужды. Яхт-клуб Санкт-Петербурга как раз искал, куда пристроить детскую Академию парусного спорта. В итоге здание передали ей. Юные яхтсмены занимаются там с минувшей зимы.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конце ноября яхт-клуб зарегистрировал право на участок вдоль береговой линии, который прежде принадлежал «Морскому фасаду». Правда, его еще предстоит намыть. Площадь надела, пока скрытого под водой, составила около 3 га . Во сколько обошлась его покупка, не раскрывается. Можно лишь предположить, что не ниже кадастровых 104 млн рублей.

А после этого яхт-клуб при поддержке бессменного спонсора, «Газпрома», приступил к сбору согласований, проектированию и строительству. Всё происходило в сверхсжатые сроки. Проектирование начали в марте. На строительство отвели два месяца. Официальное открытие запланировано на 3 июня . То есть остается меньше недели, поэтому работа кипит вовсю. Рабочие достроят клубное здание с пространством для проведения мероприятий и пищеблоком, а также обустроят площадь с мультимедийным экраном и трибунами, с которых можно будет наблюдать за соревнованиями в режиме онлайн.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот от идеи разместить здесь «Полтаву» отказались. Этот год парусник простоит в «Геркулесе», а уже в следующем году для него должны будут достроить культурно-исторический центр с экспозиционной стоянкой. Как писала «Фонтанка», проект оценивается в 5 млрд рублей.

«Полтава» не вписалась в пространство яхтенного порта на Смоленке, поскольку затруднила бы проход барж с песком для намывных работ. Лодки же динамичны, и координировать их движения с соседями будет несложно — за определенное время до прохода барж воду будут закрывать. Совсем другой вопрос, когда баржи с песком для намыва снова появятся в акватории.



Борьба за парк Впервые свою активную гражданскую позицию жители устья Смоленки конвертировали в реальную силу, когда добились отмены строительства двух крупных объектов.

В 2011 году искусственный островок в русле Смоленки отдали под Театр песни Аллы Пугачевой. На нем должны были возвести концертный зал вместимостью до 12 тысяч человек. Проект со временем видоизменялся, а недовольство жителей росло. После протестов в 2013 году на тот момент руководитель фракции «Справедливая Россия» ЗакСа Петербурга Алексей Ковалев и активисты Илья Коломиец и Наталья Чаликова подали на Смольный в суд и выиграли его. Необходимые для строительства театра разрешения были отменены. Подтвердить свои права на участок совместной компании бизнесмена Евгения Финкельштейна, Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте так и не удалось, а безымянная территория получила название сквера Александра Володина.



Сейчас эта территория в 2,7 га, которую пересекает перспективное продолжение Морской набережной, всё еще отведена чиновниками под размещение объектов культуры и искусства. То есть существование на этом месте парка еще предстоит закрепить в документах. В последний раз кадастровая стоимость этого надела корректировалась в апреле 2023 года, и сейчас составляет 106,7 млн рублей.



На этом борьба для жителей Смоленки не закончилась. В 2016 году два симметричных участка на улице Кораблестроителей западнее пересечения с Новосмоленской набережной — по 1,1 га каждый — город выделил Plaza Lotos Group братьев Зингаревичей после отказа инвестора от проекта реконструкции Конюшенного ведомства, который, кстати, тоже происходил на фоне скандала. Компания планировала построить здесь гостиничный комплекс, получивший впоследствии название «Корабли», но встретила жесткое сопротивление со стороны местных жителей. Годами люди выходили на митинги и пикеты, судились, вели переписку с чиновниками, депутатами — и наконец победили.



Правда, с точки зрения кадастрового инженера это всё еще два участка под размещение гостиниц — то есть с этой стороны пока ничего так и не изменилось. Общая кадастровая стоимость — более 440 млн рублей.

Неудивительно, что и по сей день и парк на Смоленке, и сквер Александра Володина остаются не благоустроенными. Ведь выделять бюджетные деньги на устройство там парков — значит рисковать получить обвинение в нецелевом расходовании средств. Тем не менее чиновники планируют вписать эти участки в контуры Линейного парка, который пройдет вдоль Морской набережной. Работы должны закончиться в 2023 году. Но пока территория выглядит несколько удручающе, в чем гармонирует с соседним участком на Мичманской улице — еще одной болью активных жителей Смоленки.

Из несостоявшегося кампуса в пустырь Участок за Мичманской площадью почти 6,9 га кадастровой стоимостью 208 млн рублей выделялся СПбГУ для строительства общежития. В 2014 году университет объявил конкурс на 100 млн рублей на проектирование кампуса на 6,5–10 тысяч человек с физкультурным комплексом. Конкурс выиграла «Студия 44» Никиты Явейна, которая и выполнила эскиз. Но со временем от идеи кампуса на Мичманской отказались — решили, что там маловато площадей.



Участок остался за вузом, но сейчас пребывает в запустении. Его откровенно используют как свалку, а «проплешину» в самом центре приспособили под тренировочную автоплощадку для обучающихся. Брать за ее использование деньги никому еще не пришло в голову: приходи со своими конусами и катайся, сколько душе угодно.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В августе 2022 года право распоряжаться этим участком получила госкорпорация «Дом.РФ». Она выставила надел на торги по начальной цене чуть выше миллиарда рублей. Уже несколько месяцев лот экспонируется на сайте в тематическом разделе, но дата окончания приема заявок постоянно сдвигается. Например, сейчас их ждут до 3 июля, чтобы 7 июля провести торги.



Местным активистам идея продажи участка с торгов не понравилась. Участники сообщества «Живем на Васильевском» во «ВКонтакте» выразили обеспокоенность, что землю выкупит и застроит частная компания. Они обратились в Следственный комитет и потребовали остановить торги. И в Следственном комитете их услышали.



Фото: скриншот сайта «Дом.РФ» Поделиться Поделиться





Помимо прочего, жители обратились к депутату Госдумы Сергею Боярскому, который, в свою очередь, направил запрос губернатору Александру Беглову. 25 мая в группе опубликовали его ответ. Там сказано, что комитет имущественных отношений попросил «Дом.РФ» рассмотреть передачу участка в собственность города под рекреационную зону для отдыха и занятий спортом.



Праздновать победу пока рано, но однажды это уже сработало — с усадьбой генерала Александра Чернова «Сосновка» в Невском районе. После запроса депутата Госдумы Михаила Романова и поддержки губернатора правительство РФ передало историческое здание и 22,9 га земли Петербургу.

Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

