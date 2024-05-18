Отчаянный пловец пытался скрыться от спасателей на Фонтанке

Утром 18 мая в Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке. Мужчину пытались выловить из реки, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно. Однако спасаемый отчаянно сопротивлялся. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».
Очевидцы наблюдали погоню неподалеку от пешеходного Горсткина моста. Рядом с местом происшествия были машины МЧС и скорой помощи. Сначала мужчину пытались настигнуть вплавь, но это не удалось. Тогда к делу подключили спасателей на лодках. Удалось ли выловить человека из воды — неизвестно. При этом, по информации «Фонтанки», он точно не пострадал.
читатель «Фонтанки»
Согласно приказу МЧС России «Об утверждении правил пользования пляжами», жителям страны рекомендовано плавать только в специально отведенных для этого и оборудованных местах.
Водный кодекс России обязывает обеспечить всеобщий доступ к государственным водным объектам, в том числе для отдыха, однако виды их использования могут быть ограничены: в частности, может быть запрещено плавать в них, если это небезопасно.
Роспотребнадзор Петербурга и Ленобласти традиционно не рекомендует плавать ни в одном из водоемов города, поскольку пробы воды в них не проходят проверку на санитарную безопасность.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как «неизвестное божество» собрало экстренные службы у Михайловского замка. Мужчина прыгнул в Мойку, где было оживленное движение прогулочных судов и катеров, на место приехали спасатели — а он так же, как сегодняшний пловец, пытался избежать встречи с ними. Тогда на берегу пловца встретили санитары.