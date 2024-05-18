Отчаянный пловец пытался скрыться от спасателей на Фонтанке

Утром 18 мая в Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке. Мужчину пытались выловить из реки, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно. Однако спасаемый отчаянно сопротивлялся. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».



Очевидцы наблюдали погоню неподалеку от пешеходного Горсткина моста. Рядом с местом происшествия были машины МЧС и скорой помощи. Сначала мужчину пытались настигнуть вплавь, но это не удалось. Тогда к делу подключили спасателей на лодках. Удалось ли выловить человека из воды — неизвестно. При этом, по информации «Фонтанки», он точно не пострадал.