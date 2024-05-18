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    Отчаянный пловец пытался скрыться от спасателей на Фонтанке

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    13 комментариев

    Утром 18 мая в Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке. Мужчину пытались выловить из реки, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно. Однако спасаемый отчаянно сопротивлялся. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

    Очевидцы наблюдали погоню неподалеку от пешеходного Горсткина моста. Рядом с местом происшествия были машины МЧС и скорой помощи. Сначала мужчину пытались настигнуть вплавь, но это не удалось. Тогда к делу подключили спасателей на лодках. Удалось ли выловить человека из воды — неизвестно. При этом, по информации «Фонтанки», он точно не пострадал.

    читатель «Фонтанки»

    Согласно приказу МЧС России «Об утверждении правил пользования пляжами», жителям страны рекомендовано плавать только в специально отведенных для этого и оборудованных местах.

    Водный кодекс России обязывает обеспечить всеобщий доступ к государственным водным объектам, в том числе для отдыха, однако виды их использования могут быть ограничены: в частности, может быть запрещено плавать в них, если это небезопасно.

    Роспотребнадзор Петербурга и Ленобласти традиционно не рекомендует плавать ни в одном из водоемов города, поскольку пробы воды в них не проходят проверку на санитарную безопасность.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как «неизвестное божество» собрало экстренные службы у Михайловского замка. Мужчина прыгнул в Мойку, где было оживленное движение прогулочных судов и катеров, на место приехали спасатели — а он так же, как сегодняшний пловец, пытался избежать встречи с ними. Тогда на берегу пловца встретили санитары.

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    Пловец в Фонтанке
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    Комментарии 13

    aprahka18 Мая 2024 в 14:04
    Солевой?🤔
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