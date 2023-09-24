Неизвестное божество собрало аншлаг из экстренных служб у Михайловского замка

Неизвестный мужчина устроил шоу в центре Петербурга, спрыгнув в Мойку, где по выходным движение водного транспорта особенно оживленное. Купальщик-экстремал собрал на берегу толпу, которая с интересом ждала, чем завершится его заплыв.
Как рассказал 24 сентября читатель «Фонтанки» Даниил, сиганувший в воду, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения. На место прибыли спасатели, полиция и медики. Началась операция по извлечению «тела» из воды. Пловец сдаваться не собирался и активно уплывал от сотрудников ПСС. На берегу его уже ждали санитары, с набережной свисала выдвижная лестница.
читатель «Фонтанки» Даниил
Для того чтобы передать молодого человека врачам скорой помощи, понадобилось десять человек. Спасатели, пожарные и полиция вытянули нарушителя из лодки на берег и подняли на тротуар. Как рассказал Даниил, задержанный кричал, что он бог. «Фонтанка» предполагает, что Нептун.
Кстати, вчера вечером в Петербурге тоже был внезапный заплыв, но массовый. «Фонтанка» писала об этом здесь.