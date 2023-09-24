    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    Неизвестное божество собрало аншлаг из экстренных служб у Михайловского замка

    5320
    18 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Даниил
    ПоделитьсяПоделиться

    Неизвестный мужчина устроил шоу в центре Петербурга, спрыгнув в Мойку, где по выходным движение водного транспорта особенно оживленное. Купальщик-экстремал собрал на берегу толпу, которая с интересом ждала, чем завершится его заплыв.

    Как рассказал 24 сентября читатель «Фонтанки» Даниил, сиганувший в воду, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения. На место прибыли спасатели, полиция и медики. Началась операция по извлечению «тела» из воды. Пловец сдаваться не собирался и активно уплывал от сотрудников ПСС. На берегу его уже ждали санитары, с набережной свисала выдвижная лестница.

    читатель «Фонтанки» Даниил

    Для того чтобы передать молодого человека врачам скорой помощи, понадобилось десять человек. Спасатели, пожарные и полиция вытянули нарушителя из лодки на берег и подняли на тротуар. Как рассказал Даниил, задержанный кричал, что он бог. «Фонтанка» предполагает, что Нептун.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кстати, вчера вечером в Петербурге тоже был внезапный заплыв, но массовый. «Фонтанка» писала об этом здесь.

    Фото: читатель «Фонтанки» Даниил

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 18

    Гость24 Сен 2023 в 17:37
    а часом ранее он бегал в халате по Пестеля и Гагаринской весь в крови и вопил, что полиция подкуплена. Говорят, что много крови на Моховой у парадной, откуда он выбежал
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 17:35
    Встретится Нептун в одной палате с Прокурором и Наполеоном
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 17:33
    Реклама боярышника .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close