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    Два парня в трусах нырнули с Банковского моста в центре Петербурга. Их мышцам позавидуют крылатые львы

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    16 комментариев

    Двое мужчин вечером 23 сентября узнали, какая температура воды в канале Грибоедова осенью, и сделали это по своей воле. Раздевшись до трусов, они прыгнули в воду, проплыли до ближайшего спуска и вернулись на старт. Свидетельницей этого алкогольно-спортивного перформанса стала читательница «Фонтанки».

    Чтобы посмотреть на ныряльщиков, на мосту и на набережной собралась толпа. Прохожие наблюдали, как два молодых человека разделись, перелезли через ограждение и приготовились к прыжку.

    Команду «и раз!» им дал третий участник, полностью одетый. Как рассказала очевидица, пловец в темных трусах подстегивал приятеля в светлых, но прыгнул в итоге вторым, предварительно «запив фуфырик газировкой».

    читатель «Фонтанки»

    Парни доплыли до одного из катеров, который пришвартовался у ближайшего спуска. Капитан судна помог им выбраться на берег. Пловцы вернулись на мост, по пути разминаясь и разогреваясь — все-таки на улице уже давно не лето. На старте их встретили аплодисментами и рукопожатиями.

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    Комментарии 16

    Гость23 Сен 2023 в 23:56
    «ПО ПЛАНУ ИДЁТ ТОЛЬКО НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ!!»
    +0−1
    Гость23 Сен 2023 в 23:56
    «КОМАНДИРОВ НЕТ! ВСУ ЗНАЛИ КУДА БИТЬ!»
    +0−1
    26615735023 Сен 2023 в 23:51
    Браво !!! Это - настоящие русаки !!! Коньяку им ! За счёт заведения ;)
    +1−0
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