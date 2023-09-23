Два парня в трусах нырнули с Банковского моста в центре Петербурга. Их мышцам позавидуют крылатые львы

Двое мужчин вечером 23 сентября узнали, какая температура воды в канале Грибоедова осенью, и сделали это по своей воле. Раздевшись до трусов, они прыгнули в воду, проплыли до ближайшего спуска и вернулись на старт. Свидетельницей этого алкогольно-спортивного перформанса стала читательница «Фонтанки».



Чтобы посмотреть на ныряльщиков, на мосту и на набережной собралась толпа. Прохожие наблюдали, как два молодых человека разделись, перелезли через ограждение и приготовились к прыжку.

Команду «и раз!» им дал третий участник, полностью одетый. Как рассказала очевидица, пловец в темных трусах подстегивал приятеля в светлых, но прыгнул в итоге вторым, предварительно «запив фуфырик газировкой».