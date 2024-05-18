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    Ретро-ДТП тормозит движение на Выборгской набережной

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    Необычное по составу участников ДТП 18 мая тормозит движение на Выборгской набережной Петербурга. Собственно, разбитые авто особо проезду не мешают — другие водители сами притормаживают, чтобы рассмотреть одну из машин.

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    На фото «Фонтанки» видно, что столкнулись японский внедорожник и старый спортивный «Шевроле». Вероятно, это модель Corvette C3. Сейчас такой автомобиль можно купить за 8–10 миллионов рублей. Corvette C3 выпускался с 1968 по 1982 год.

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    Резонно было бы предположить, что в ДТП пострадал один из участников парада ретроавтомобилей, который сегодня прошел в Петербурге. Но, по данным «Фонтанки», этот Corvette не был в составе праздничной колонны. Его владелец субботним днем просто ехал по своим делам.

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