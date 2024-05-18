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    Диссидента Скобова* обвиняют в участии в террористическом сообществе

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    Петербургского диссидента Александра Скобова обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества. Об этом 18 мая сообщила в соцсетях его жена Ольга Щеглова. Ранее было известно только об обвинении в призывах к террористической деятельности, в частности из-за постов о событиях на Крымском мосту.

    «Сообщаю то, что мне известно от следователей в Петербурге, Коми и из личных разговоров с А. В. (Скобовым. — Прим. ред.). Сегодня дело находится в производстве СО ФСБ Коми. Идет следствие. Это отдельное дело, не объединенное с какими-то либо еще. Рассматриваются две статьи и три эпизода», — пишет Ольга.

    Она называет две статьи Уголовного кодекса: 205.2, часть 2 (призывы к террористической деятельности в Интернете) и 205.4, часть 2 (участие в террористическом сообществе). По первой статье выделено два эпизода, с комплексом постов на разные темы. Данные о первом собраны еще Следственным комитетом Петербурга и касаются высказываний с 17 июля 2023 года по 7 февраля 2024 года (со дня атаки Крымского моста беспилотниками и до обсуждений теракта в «Крокус Сити Холле»). О чем посты, которые стали основой для второго эпизода, неизвестно. Жена Скобова предполагает, что они связаны с деятельностью международной европейской организации, которая внесена в список нежелательных в России. Обвинение по второй статье может быть основано также на участии в деятельности этой организации.

    В Петербурге, по данным Щегловой, есть еще и административное дело на Скобова — по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).

    21 мая 66-летнего Скобова планируют отправить на психиатрическую экспертизу в областную больницу Коми. 22 мая должен состояться суд, во время которого жена намерена оспорить содержание мужчины в СИЗО. Сам он отказывается принимать участие в следствии, экспертизе и судах — за исключением тех заседаний, на которых его по видеосвязи сможет увидеть 90-летняя мама.

    Публициста и советского диссидента Александра Скобова задержали в Петербурге 2 апреля в квартире его друга, правозащитника Юлия Рыбакова. Ему предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма из-за нескольких постов на разные темы со дня атаки на Крымский мост. Скобова отправили сначала в петербургский СИЗО, а вскоре этапировали в Сыктывкар.

    В советское время Скобова привлекали к ответственности по статье об антисоветской агитации и отправляли на психиатрическое лечение на несколько лет после политической акции левых активистов. После начала первой чеченской Скобов стал участником антивоенного движения. В 1990-х работал учителем, в начале нулевых выпустил книгу «История России: 1917–1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ».

    *признан Минюстом РФ иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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