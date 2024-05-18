Диссидента Скобова* обвиняют в участии в террористическом сообществе

Петербургского диссидента Александра Скобова обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества. Об этом
«Сообщаю то, что мне известно от следователей в Петербурге, Коми и из личных разговоров с
Она называет две статьи Уголовного кодекса: 205.2,
В Петербурге, по данным Щегловой, есть еще и административное дело на Скобова — по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).
21 мая 66-летнего Скобова планируют отправить на психиатрическую экспертизу в областную больницу Коми. 22 мая должен состояться суд, во время которого жена намерена оспорить содержание мужчины в СИЗО. Сам он отказывается принимать участие в следствии, экспертизе и судах — за исключением тех заседаний, на которых его по видеосвязи сможет увидеть
Публициста и советского диссидента Александра Скобова задержали в Петербурге 2 апреля в квартире его друга, правозащитника Юлия Рыбакова. Ему предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма из-за нескольких постов на разные темы со дня атаки на Крымский мост. Скобова отправили сначала в петербургский СИЗО, а вскоре этапировали в Сыктывкар.
В советское время Скобова привлекали к ответственности по статье об антисоветской агитации и отправляли на психиатрическое лечение на несколько лет после политической акции левых активистов. После начала первой чеченской Скобов стал участником антивоенного движения. В 1990-х работал учителем, в начале нулевых выпустил книгу «История России: 1917–1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ».