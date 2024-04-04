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    Диссидента Скобова* заключили под стражу в Петербурге. Ему припомнили Крымский мост

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    19 комментариев

    Калининский районный суд Петербурга определил под стражу публициста-иноагента Александра Скобова*. Статья об оправдании терроризма догнала его после постов о теракте, который произошёл в июле прошлого года.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 4 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Скобова под стражу до 1 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Защитник просил для Скобова домашний арест, отмечая в том числе состояние здоровья подзащитного, которое требует медицинского наблюдения. Сам обвиняемый на вопрос о его отношении к ходатайству о страже ответил молчанием.

    Старт уголовному преследованию дали посты в телеграм-канале Скобова. Сотрудники Центра «Э» вчитались не только в последние, но и пролистали более чем на полгода назад. По уточнённым данным, оправдание терроризма увидели в сообщениях, опубликованных начиная с 17 июля прошлого года — в этот день Крымский мост был атакован беспилотниками — по февраль нынешнего.

    Александру Скобову 66 лет. В 90-е он работал учителем, в начале нулевых выпустил книгу «История России: 1917–1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ». В советские годы привлекался по статье об антисоветской агитации. В 1978 году его также помещали в психиатрическую лечебницу после акции левых активистов. После начала первой чеченской стал активным участником антивоенного движения.

    *Признан в РФ иностранным агентом.

    Часть Крымского моста была взорвана ночью 17 июля 2023 года. Сообщалось, что он был атакован надводными БПЛА. Один автодорожный пролет по направлению в Тамань был полностью разрушен, второй поврежден. Погибла супружеская пара, их дочь пострадала. В середине октября движение по мосту восстановили.

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    Комментарии 19

    Гость04 Апр 2024 в 18:38
    А Фонтанка боится писать правду
    теперь ?)) Что конкретно он сказал в своей речи вместо молчания !?). Какое трусливое издание стало )

    Ну все. Сейчас точно будет спокойно. Главного террориста арестовали
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 18:34
    Он же сказал последнюю речь, вроде. Журналисты? Ау?!!!
    +0−0
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