Диссидента Скобова* заключили под стражу в Петербурге. Ему припомнили Крымский мост

Калининский районный суд Петербурга определил под стражу публициста-иноагента Александра Скобова*. Статья об оправдании терроризма догнала его после постов о теракте, который произошёл в июле прошлого года.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 4 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Скобова под стражу до 1 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Защитник просил для Скобова домашний арест, отмечая в том числе состояние здоровья подзащитного, которое требует медицинского наблюдения. Сам обвиняемый на вопрос о его отношении к ходатайству о страже ответил молчанием.
Старт уголовному преследованию дали посты в телеграм-канале Скобова. Сотрудники Центра «Э» вчитались не только в последние, но и пролистали более чем на полгода назад. По уточнённым данным, оправдание терроризма увидели в сообщениях, опубликованных начиная с 17 июля прошлого года — в этот день Крымский мост был атакован беспилотниками — по февраль нынешнего.
Александру Скобову 66 лет. В 90-е он работал учителем, в начале нулевых выпустил книгу «История России: 1917–1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ». В советские годы привлекался по статье об антисоветской агитации. В 1978 году его также помещали в психиатрическую лечебницу после акции левых активистов. После начала первой чеченской стал активным участником антивоенного движения.
*Признан в РФ иностранным агентом.