Диссидента Скобова* заключили под стражу в Петербурге. Ему припомнили Крымский мост

Калининский районный суд Петербурга определил под стражу публициста-иноагента Александра Скобова*. Статья об оправдании терроризма догнала его после постов о теракте, который произошёл в июле прошлого года.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 4 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Скобова под стражу до 1 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Защитник просил для Скобова домашний арест, отмечая в том числе состояние здоровья подзащитного, которое требует медицинского наблюдения. Сам обвиняемый на вопрос о его отношении к ходатайству о страже ответил молчанием.