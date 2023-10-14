Движение по Крымскому мосту полностью восстановили после июльского теракта

Ликвидацию последствий июльского теракта на Крымском мосту завершили досрочно — на 18 дней раньше движение автомобилей было восстановлено по всем четырем полосам. Об этом 14 октября рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Марат Хуснуллин
«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», — сообщил он.
Изначально планировалось, что мост планируется восстановить полностью к 1 ноября. Вице-премьер поблагодарил дорожников и мостовиков за героический труд и высокий уровень профессионализма, благодаря которому стало возможно запустить движение по правой стороне досрочно.
Часть моста была взорвана ночью 17 июля. Сообщалось, что он был атакован надводными БПЛА. Один автодорожный пролет по направлению в Тамань был полностью разрушен, второй поврежден. Погибла супружеская пара, их дочь пострадала. Восстановление моста после теракта предварительно оценивалось в 1–1,3 миллиарда рублей.