Двое взрослых погибли, ребенок выжил. Что известно о теракте на Крымском мосту к этому часу

Ночью 17 июля на Крымском мосту остановили движение. Сначала власти говорили о «ЧП» и «повреждении полотна», на данный момент трагедия на автодороге названа терактом. По предварительным данным, погибли двое взрослых — мужчина и женщина, а их дочь сейчас находится в больнице. Подробнее о ситуации — в материале «Фонтанки».

Что произошло Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста в 04:21 мск.

По данным СК РФ, около трех часов ночи 17 июля спецслужбы Украины «повредили» одну из секций Крымского моста. Погибли двое взрослых — мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения: повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, жизни девочки ничего не угрожает, отмечает оперштаб Краснодарского края.



Судя по кадрам телеканала «Крым 24», просел один из пролетов моста. Опоры, по данным Минтранса, целы. Железнодорожное полотно атакой на затронуто.



Погибшие были жителями Новооскольского округа Белгородской области, поскольку, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, на машине были номера этого региона. Он уже дал поручение главе округа связаться с родными выжившей девочки и оказать помощь. Ее перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи, заявил Гладков.



Реакция властей РФ Национальный антитеррористический комитет признал утреннее ЧП терактом. Вместе с тем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

МИД России уточнил, что решение атаковать Крымский мост принимали официальные власти Украины «при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков». Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что Лондон и Вашингтон руководят террористической огосударствленной структурой.

Ликвидация последствий возложена на правительственную комиссию — она была создана еще после первого теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем комиссии вице-премьера Марата Хуснуллина.



Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что железнодорожная часть выдержала второй взрыв. Разрушена одна часть автодорожного полотна. По второй ведется экспертиза — до конца дня станет известно, возможно ли будет восстановить движение в реверсивном режиме.



Реакция Украины Служба безопасности Украины пообещала раскрыть детали по организации взрыва «после победы Украины». Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал атаку на мост «огромным успехом» Украины и предложил представить всех причастных к высшим госнаградам.



Что сейчас с мостом Движение автомобилей, ж/д транспорта на Крымском мосту, а также движение паромов между Краснодарским краем и Крымом было остановлено сразу же.

Уже к 9:25 Минтранс возобновил работу железной дороги. Официальный железнодорожный перевозчик в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предупредил, что поезда «Таврия» из Крыма и в Крым следуют с задержкой. Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются несколько поездов, в том числе из Петербурга.



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В 10 утра запущена паромная переправа.

«Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта», — отмечается в сообщении оперштаба Краснодарского края.



Остается в силе рекомендация властей о том, чтобы туристы добирались до полуострова сухопутным маршрутом через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь.



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Первый теракт на Крымском мосту