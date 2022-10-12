Одесский груз. Что известно о теракте на Крымском мосту

Фото: EPA/STRINGER/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» собрала всю официальную информацию по делу о теракте на Крымском мосту и присмотрелась к тем, на кого указала ФСБ. Федеральная служба безопасности через четыре дня после взрыва обнародовала маршрут, по которому перемещался груз со взрывчаткой для Крымского моста, а также причастных к этой операции. Впрочем, уже в понедельник, 10 октября, на столе Владимира Путина лежала папка, в которой, вероятно, содержался доклад СКР о проделанной работе. Она попала в объектив камеры, снимавшей встречу Владимира Путина и Александра Бастрыкина. Именно тогда впервые официально было сказано, что это теракт, что к нему причастна СБУ, и что груз побывал в некоторых странах НАТО. И тогда же стало понятно, что следствие будет вести ведомство Бастрыкина, а не Бортникова. 12 октября ЦОС ФСБ обнародовал подробности с именами, паролями и явками.

Следственный комитет РФ

Что известно из официального релиза ФСБ Федеральная служба безопасности заявила о задержании восьми человек. Все они якобы так или иначе помогали взрывчатке доехать до Крымского моста. Среди задержанных пятеро граждан РФ, остальные — с паспортами Украины и Армении. Организатором силовики называют главное управление разведки Минобороны Украины, а именно — руководителя ГУ Кирилла Буданова, иных сотрудников и агентуру. Взрывное устройство, по версии ФСБ, было спрятано в рулоны со строительной пленкой. Общий вес груза — 22,7 тонны.



Российское силовое ведомство считает, что свой путь рулоны с «начинкой» начали в порту Одессы. В начале августа рулоны поплыли в болгарский Русе. Отправителем значилась украинская компания «Транслогистик УА», получателем — болгарская Baltex Capital S.A. Из Болгарии пленка отправилась в грузинский порт Поти, дальше — в Армению. По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в ереванском терминале «Трансальянс» груз прошел растаможку и сменил документы. Теперь отправителем значилось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» из Алаверди, получателем — ООО «Лидер» из Москвы. На грузинском грузовике рулоны пересекли границу в «Верхнем Ларсе» и прибыли на оптовую базу в Армавире.



7 октября при содействии гражданина Украины и пяти россиян документы на груз снова изменили. Отправителем стало ульяновское ООО «ТЭК-34», получателем — несуществующая крымская фирма. С загрузкой тянуть не стали. В тот же день рулоны были уже в грузовике 51-летнего Махира Юсубова, выехавшего в Симферополь. 8 октября в 06:03 взрывчатка сдетонировала. Взрыв разрушил два автомобильных пролета, зажег цистерны с топливом на железнодорожной части и унес жизни четырех человек, по официальной версии. Двое из них — петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова. Еще один погибший — судья арбитражного суда Москвы.

В ЦОС ФСБ выделили отдельно «Ивана Ивановича», который контролировал передвижение груза от Одессы до точки взрыва. Для связи он использовал виртуальный анонимный номер, а также телефон, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко. ФСБ видит в «Иван Иваныче» неизвестного сотрудника разведки Украины.

Если исходить из данных, предоставленных ФСБ, то к организации переправки груза причастны трое граждан Украины, служба обнародовала их имена. В открытых источниках можно найти людей, чьи данные совпадают с предоставленными ФСБ. Михаил Цюркало не ведет соцсети, но человек с аналогичными ФИО проходит потерпевшим по уголовному делу, которое рассматривает суд в Ужгороде, речь в нем о вымогательстве. Про 43-летнего Дениса Ковача и 51-летнего Романа Соломко можно сказать еще меньше — тезка первого, судя по соцсетям, родом из Херсона, но страница давно не обновлялась, второй из Черкасской области.



ФCБ опубликовала фотографии причастных, по ее мнению, к организации теракта на Крымском мосту.

Кроме украинцев, в схеме были задействованы Сандро Иносаридзе и «брокер по имени Леван» из Грузии. Про Иносаридзе можно лишь предположить, что он из города Ахалцихе на юге страны, недалеко от турецкой границы. Также в списке подозреваемых 37-летний гражданин Армении Артур Терчанян и пятеро россиян, чьи данные не называются.