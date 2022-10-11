ТАСС: Число погибших на Крымском мосту выросло до четырёх, среди них — судья Арбитражного суда Москвы

Число жертв взрыва на Крымском мосту выросло до четырёх человек, сообщает 11 октября ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. Он отметил, что среди погибших — судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.



«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», — сказал источник.



По его словам, сейчас продолжается опознание тел погибших.

