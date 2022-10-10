Последняя экскурсия. Какими были погибшие на Крымском мосту петербургские гиды

Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





В числе погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября было двое петербуржцев. Как стало известно «Фонтанке» от их близких друзей, в одном из легковых автомобилей ехали 53-летний Эдуард Чучакин и 33-летняя Зоя Софронова. Машину уже подняли. Тела опознали. И хотя никакой официальной информации об этом еще нет, российские СМИ уже подтверждают, что это именно они.

Они известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии и вели на YouTube блог «HedgehogTB» («ЁжикТВ»), в котором рассказывали о доме Романовых. «Мы снимаем полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Наш девиз: «Скажи «Нет!» унылым документалкам», — говорится в описании. Аудитория блога была довольно скромной. У канала 644 подписчика. Самое популярное видео «Последний Новый год Российской империи» набрало 3 тыс. просмотров.

Эдуард и Зоя были профессиональными гидами и вели экскурсии в Петербурге на английском и русском языках. Среди авторских экскурсий были «Григорий Распутин — великий и ужасный», «Мистика и тайны Петербурга», «Город Царей и Цариц», « 18- й век — Золотой век российского феминизма», «Питерская подземка», «Обратная сторона Луны — Питерская Хитровка».

Туристы хвалили экскурсии HedgehogTours за легкость подачи и нестандартный взгляд. «Побывали с Эдуардом на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, на водной прогулке, в Петергофе и Пушкине. Впечатления остались самые замечательные. Гид оказался увлекательным рассказчиком, очень интересным и разносторонним человеком. Очень рекомендую его как высокого профессионала», — говорится в одном из отзывов на портале Tripadviser.

«Если хотите по-настоящему классно провести время, а не уныло и устало бродить по городу, делая стандартные фото, — тогда вам к Эдуарду. Никаких нудных шаблонных экскурсий, только живой рассказ, эмоциональный, остроумный и интересный как взрослым, так и детям!» — сообщает другой клиент. «Эдуард — человек, который знает о Петербурге ВСЁ и немного больше, человек, который знает всю историю Государства Российского. Если вы в Петербурге впервые, познакомьтесь с Ёжиком и не пожалеете!» — отмечает еще один турист.