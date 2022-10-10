    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, зап

    766мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.25eur59.98
    Погибшие на Крымском мостуПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Крымский мост

    Последняя экскурсия. Какими были погибшие на Крымском мосту петербургские гиды

    26795
    14 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    В числе погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября было двое петербуржцев. Как стало известно «Фонтанке» от их близких друзей, в одном из легковых автомобилей ехали 53-летний Эдуард Чучакин и 33-летняя Зоя Софронова. Машину уже подняли. Тела опознали. И хотя никакой официальной информации об этом еще нет, российские СМИ уже подтверждают, что это именно они.

    Они известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии и вели на YouTube блог «HedgehogTB» («ЁжикТВ»), в котором рассказывали о доме Романовых. «Мы снимаем полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Наш девиз: «Скажи «Нет!» унылым документалкам», — говорится в описании. Аудитория блога была довольно скромной. У канала 644 подписчика. Самое популярное видео «Последний Новый год Российской империи» набрало 3 тыс. просмотров.

    Эдуард и Зоя были профессиональными гидами и вели экскурсии в Петербурге на английском и русском языках. Среди авторских экскурсий были «Григорий Распутин — великий и ужасный», «Мистика и тайны Петербурга», «Город Царей и Цариц», «18-й век — Золотой век российского феминизма», «Питерская подземка», «Обратная сторона Луны — Питерская Хитровка».

    Туристы хвалили экскурсии HedgehogTours за легкость подачи и нестандартный взгляд.

    «Побывали с Эдуардом на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, на водной прогулке, в Петергофе и Пушкине. Впечатления остались самые замечательные. Гид оказался увлекательным рассказчиком, очень интересным и разносторонним человеком. Очень рекомендую его как высокого профессионала», — говорится в одном из отзывов на портале Tripadviser.

    «Если хотите по-настоящему классно провести время, а не уныло и устало бродить по городу, делая стандартные фото, — тогда вам к Эдуарду. Никаких нудных шаблонных экскурсий, только живой рассказ, эмоциональный, остроумный и интересный как взрослым, так и детям!» — сообщает другой клиент.

    «Эдуард — человек, который знает о Петербурге ВСЁ и немного больше, человек, который знает всю историю Государства Российского. Если вы в Петербурге впервые, познакомьтесь с Ёжиком и не пожалеете!» — отмечает еще один турист.

    «Во время экскурсии вы будет постоянно восклицать: «Не может быть!» А я вам отвечу: «Ещё как может!» Никаких мифов, никаких распространенных баек, только проверенные факты, но какие интересные! Для меня практически не существует неизвестных тем», — пишет о себе в презентации Зоя Софронова на профильном портале.

    Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ38

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close