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    Крымский мост

    «Повреждения серьезные, но движение по мосту откроем уже в ближайшие дни». Что говорят эксперты о разрушенном Крымском мосте

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    Фото: Следственный комитет РФ
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    Насколько серьезны повреждения Крымского моста и сколько понадобится времени и средств на его восстановление — «Фонтанке» ответили эксперты, в том числе те, кого уже сегодня направили на обследование поврежденной переправы.

    Нам удалось связаться с руководителем крупного проектного института, которого привлекли к разработке плана по восстановлению моста. Он пожелал остаться неназванным, но в разговоре с «Фонтанкой» сказал, что данные по разрушению уже собираются.

    «Мы с коллегами сейчас как раз собираемся, чтобы начать анализировать повреждения. Пока рано что-то говорить, но история знает примеры подобных повреждений у переправ. Думаю, что мы придумаем, как починить. Ничего критичного», — заявил эксперт.

    Декан факультета «Мосты и тоннели» Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) Cepгeй Бахтин полагает, что движение могут восстановить уже через пару суток.

    «Конечно, надо восстанавливать два пролетных строения и две опоры. Всё зависит от того, сколько это будет стоить и насколько быстро будут выделены средства. Но восстановить можно. Еще могут принять какое-то временное решение. В этом случае движение могут восстановить даже через несколько суток. А если капитальное — месяц, два или три. Могло быть и хуже, но разрушения некритичные, всего два пролетных строения. Мост подлежит восстановлению», — подчеркнул Сергей Бахтин.

    Технический директор института «Гипростроймост-Санкт-Петербург» Игорь Колюшев оказался среди тех, кто уже выехал на место для осмотра повреждений.

    «Судя по фотографиям, повреждения достаточно серьезные. Более детально расскажу, когда смогу лично всё осмотреть. Мы с коллегами как раз сейчас подъезжаем к месту. Сейчас осмотрим — и тогда будет понятно. Мост состоит из двух пролетов по две автомобильные полосы на каждом. Один из них пострадал, наверное, можно сказать, что немного. Скорее всего, движение по нему откроем уже в ближайшие дни. А на втором пролете ремонт потребуется серьезный», — сказал Игорь Колюшев.

    Так же оптимистично высказался Александр Ильич — доктор технических наук, действительный член Российской академии транспорта и специалист по нормированию и натурным исследованиям мостовых сооружений.

    «Я не знаю, насколько поврежден железнодорожный пролет. По фотографиям этого не понять. В принципе, мы наловчились автодорожные пролеты восстанавливать достаточно быстро. Хотя боюсь тыкать пальцем в небо. Конечно, повреждения плохие, но не смертельные. К тому же, как я понимаю, запустили уже паромную переправу. На время ремонта она может легко дублировать проезд по мосту. А ремонт может занять как неделю, так и месяц. Сейчас никто не скажет. А по ремонту железнодорожного проезда всё зависит от того, насколько сильно при пожаре повредили железные конструкции. Лично я призываю не паниковать. Главное, что не тронуты арочные пролеты», — заявил Александр Ильич.


    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Следственный комитет РФ

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