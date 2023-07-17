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    На Крымском мосту рухнул пролет. Сообщается о двух погибших, были слышны взрывы: онлайн

    Собираем всё, что известно о ЧП

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    10 комментариев

    Утром 17 июля на Крымском мосту остановили движение.

    Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло чрезвычайное происшествие. По информации телеграм-канала Baza, причина — обрушение пролета. Также канал сообщает о двух погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    В этом онлайне мы будем собирать всё, что известно о ЧП.

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    Так пробка выглядит на картах.

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    По информации Baza, среди раненых есть туристы из Белгородской области. Их автомобиль повредило.

    Официальных данных о пострадавших по-прежнему нет.

    Фото: Baza / T.me
    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    В Министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб по поводу ЧП. Номер горячей линии для туристов — 8 800 511-80-18.

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок через мост.

    — Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, — написал глава Крыма.

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    — В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — пообещал советник главы Крыма Олег Крючков.

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    Появилось первое видео с места ЧП. Туда съезжаются машины скорой.

    Очевидцы говорят, что около четырех утра слышали звуки взрывов.

    SHOT / T.me

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    В последние дни перед Крымским мостом стояли пробки. В ночь перед происшествием количество машин в ней достигло 1,4 тысячи. Ждать в ней приходится более четырех часов. Об этом сообщал телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    Baza пишет, что погибло «как минимум» два человека, а еще один пострадал.

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me
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    Полный комментарий Сергея Аксенова.

    — На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко.

    Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал губернатор в телеграм-канале.

    Скриншот: «Яндекс.Карты»
    Фото: Baza / T.me
    Фото: «Крымский мост: оперативная информация» / T.me

    Крымский мостКрымОбрушениеЧППогибшиеПролетМост

    Комментарии 10

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