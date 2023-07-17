На Крымском мосту рухнул пролет. Сообщается о двух погибших, были слышны взрывы: онлайн

Утром 17 июля на Крымском мосту остановили движение.
Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло чрезвычайное происшествие. По информации телеграм-канала Baza, причина — обрушение пролета. Также канал сообщает о двух погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В этом онлайне мы будем собирать всё, что известно о ЧП.
Так пробка выглядит на картах.
По информации Baza, среди раненых есть туристы из Белгородской области. Их автомобиль повредило.
Официальных данных о пострадавших по-прежнему нет.
В Министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб по поводу ЧП. Номер горячей линии для туристов —
Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок через мост.
— Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, — написал глава Крыма.
— В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — пообещал советник главы Крыма Олег Крючков.
Появилось первое видео с места ЧП. Туда съезжаются машины скорой.
Очевидцы говорят, что около четырех утра слышали звуки взрывов.
SHOT / T.me
В последние дни перед Крымским мостом стояли пробки. В ночь перед происшествием количество машин в ней достигло 1,4 тысячи. Ждать в ней приходится более четырех часов. Об этом сообщал телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Baza пишет, что погибло «как минимум» два человека, а еще один пострадал.
Полный комментарий Сергея Аксенова.
— На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе
Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал губернатор в телеграм-канале.