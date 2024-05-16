Минобороны РФ: морская авиация ВМФ в Чёрном море уничтожила 11 безэкипажных украинских катеров

Больше десятка морских украинских беспилотников уничтожили в западной части акватории Чёрного моря. Об этом 16 мая сообщает Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, около 14 часов морская авиация ВМФ ликвидировала 11 украинских безэкипажных катеров.
Накануне Минобороны России сообщало, что «в течение прошедшей ночи десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова дежурными средствами ПВО». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал о несдетонировавших суббоеприпасах, рассыпавшихся в районе Северной стороны после сбития ракет.