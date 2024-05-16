Цены на курицу выходят из заморозки. Доступный белок снова начинает дорожать

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургские ретейлеры сообщили о резком росте оптовых цен на курицу с начала мая. По отдельным позициям подорожание достигает 30%. Стоимость мяса традиционно начинает идти вверх с наступлением шашлычного сезона. Но в этом году сезонные колебания наложились на рекордно высокую базу: после ценового скачка прошлой осени цены так и не вернулись обратно.



Об увеличении цен производителей на мясо курицы «Фонтанке» рассказали собеседники в двух федеральных и одной региональной сети, работающих на рынке Петербурга. По их словам, если с начала года цены снижались или оставались стабильными, то с конца апреля началось подорожание.



«Некоторые птицефабрики начинают поднимать цены на 5–10%, самое значимое повышение на крылья — до 30%», — рассказал представитель одной из крупных сетей. По его словам, стоимость именно этого продукта из года в год растет из-за повышенного спроса и дефицита. «В этом году рост цен на крыло сопоставим с ростом в прошлом году, по тушке и остальной разделке рост 2024 меньший, чем в аналогичный период прошлого года», — говорит собеседник издания.



«Все производители подняли цены. Без объяснения», — отмечает топ-менеджер другой сети. По его словам, самая заметна индексация — у «Птицефабрики «Северная»: с конца апреля производитель трижды корректировал цены — в совокупности примерно на 10%. Но больше всего подорожали крылья — на 17%, добавляет собеседник «Фонтанки». Стоимость тушки повысилась на 14 рублей, крыльев — на 15 рублей, следует из писем компании сетям (есть в распоряжении «Фонтанки»).

«Птицефабрика «Северная» поставляет небрендированную продукцию в самом бюджетном ценовом сегменте и пользуется спросом у сетей демократичного формата. «В Петербурге она покрывает почти весь объем курицы», — комментирует руководитель местной сети. Впрочем, в рознице цены пока расти не будут — во всяком случае так сильно. «Повышение пока не приняли, закупили двухмесячный сток на склад», — рассказал он.



Еще один федеральный ретейлер подтвердил, что также получил новые расценки от «Птицефабрики «Северной». «Но другие производители тоже все заявили повышения», — подчеркнул представитель сети. Процент подорожания в компании не назвали, сославшись на то, что пока не приняли новые условия. «Удерживаем цену», — подчеркнул собеседник «Фонтанки».



Участники рынка напоминают, что в этом году рост идет от рекордно высокой базы. Как писала «Фонтанка» розничные цены на курицу резко пошли вверх осенью 2023 года. По данным Росстата, в Петербурге с мая по ноябрь стоимость тушки в рознице выросла более, чем на 40%, куриных окорочков — на 25%. Зимой цены на окорочка стабилизировались, на тушки — немного откатились вниз. Но на начало мая 2024 года тушка почти в полтора раза дороже, чем год назад. По окорочкам доступны цифры только за март — но и там разница с прошлым годом заметная.



Данных официальной статистики за последние две недели по Петербургу нет. Но в целом по стране, согласно отчету Росстата, мясо курицы вошло в число наиболее сильно подорожавших продуктов, прибавив 0,28% с 7 по 13 мая. То есть повышение в оптовом звене, судя по всему, уже начало влиять на полку.



В магазинах Петербурга цены пока ниже, чем прошлой осенью, но заметно выше, чем в прошлом мае. Так, самая дешевая тушка бройлерного цыпленка в «Перекрестке» стоит 174,99 рубля за кг (в мае 2023 г. — 149,99 рубля, в октябре — 184,99 рубля), в «Семишагофф» — 169,99 рубля за кг (в мае 2023 г. — 117,99 рубля, в октябре — 179,99 рубля), в «Лента» — 229,99 рублей за кг (в мае 2023 г. — 164,99 рубля, в октябре — 214,99 рубля), в интернет-магазине птицефабрики «Северная» — 179,25 рубля за кг (в мае 2023 г. — 136,7 рубля, в октябре — 189,6 рубля).



«Фонтанка» запросила комментарий о причинах подорожания у «Птицефабрики Северная», но на момент публикации ответ не поступил. Сами ретейлеры считают, что причины индексации могут быть теми же, что привели к осеннему скачку: просто предвыборная заморозка перестала действовать.

Ранее, комментируя повышение стоимости, птицефабрика указывала на несколько факторов — дефицит персонала, проблемы с сервисным обслуживанием и приобретением запчастей импортного оборудования, а также с нехваткой иностранных вакцин после изменения правил их ввоза. О сложностях с импортными препаратами сообщали и в «Черкизово».

В Минсельхозе предлагают искать на графиках позитивный тренд и говорят о снижении цен в сравнении с пиковыми значениями конца прошлого года. «С конца декабря 2023 года по 15 мая цены производителей на мясо кур в тушках снизились на 4,8% и в среднем составляют 157,57 рубля за 1 кг без НДС», — прокомментировали в ведомстве 16 мая.



А вот в Национальном союзе птицеводов предлагают судить о ситуации, сравнивая цифры год к году. По данным ассоциации, которые приводит «Коммерсант», объемы производства российских птицефабрик в первом квартале 2024 года сократились на 0,3% — до 1,623 млн тонн. Отсутствие роста может быть связано с прошлогодними волнами эпидемии птичьего гриппа, после которых не все компании смогли полностью восстановить объем производства.



Импорт, несмотря на обнуление пошлин, дефицит не покрыл: за два месяца в Россию ввезли 44,73 тысяч тонн курятины, что на 16% больше, чем в прошлом году. При этом на экспорт отечественные птицефабрики отправили в январе—феврале 2024 53,94 тысяч тонн мяса курицы, что на 9% больше, чем год назад.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

