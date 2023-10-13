Цены на курицу и яйца лихорадит. Они стремительно дорожают на фоне дефицита вакцин и оттока мигрантов

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мясо курицы оказалось в лидерах сентябрьского подорожания: цены за месяц подскочили в среднем на 8,3%. Рванули вверх и цены на яйца — почти на 3% за месяц. И это не предел. По словам сетей, закупочная стоимость по отдельным позициям подскочила в полтора раза за последние три месяца, а перебои в поставках случаются все чаще. Инфляцию во многом подогрела пресловутая валютная составляющая.



О том, что мясо курицы будет резко дорожать, «Фонтанка» предупреждала еще весной, ссылаясь на письма поставщиков. Это уже отразилось на полке. Например, в интернет-магазине птицефабрики «Северная» тушка бройлерного цыпленка сейчас выставлена 189,6 рублей за кг, тогда как в мае 2023 года «Фонтанка» фиксировала цену 136,7 рубля. В сети дискаунтеров «Семишагофф» стоимость выросла с 117,99 рубля до 179,99 рублей. В «Ленте» этот товар подорожал с 164,99 рублей до 214,99, в «Перекрестке» с 149,99 рубля до 184,99 рубля. Итого, диапазон подорожания составил от 23% до 53%.



Судя по данным официальной статистики, нынешняя стоимость — рекорд для последних лет. Но если отвлечься от факторов сезонности, то охлажденная и замороженная курица за год стала дороже примерно на 20%: сейчас она продается в среднем за 213,6 рублей за килограмм, тогда как в сентябре 2022-го средняя стоимость составляла 178,3 рубля. Куриные окорочка подорожали за год на 10% — с 220,5 до 242,5 рублей.



Стремительный рост цен на курицу уже заинтересовал ФАС. В начале октября ведомство направило запросы крупнейшим производителям — ПАО «Черкизово», ГАП «Ресурс» и АО «Приосколье», чтобы проверить обоснованность подорожания.

Яйца, по данным Росстата, за год стали дороже на 7,1%: в сентябре 2022 года десяток в среднем стоил 86,5 рублей, тогда как сейчас — 92,7 рублей. Но до сентябрьского скачка рост стоимости был более плавным. И пока еще цены не побили рекорд весны 2022 года.

Однако на прошлой неделе по яйцам возник дефицит: поставщики не смогли привезти заказы, рассказали «Фонтанке» представители двух региональных и одной федеральной сети. Не то чтобы яйца из магазинов исчезли полностью, но ассортимент заметно поредел. По курице, по словам собеседников издания, ситуация не лучше. «Весь год снижается уровень сервиса, производители на дают объёмов, которые мы запрашиваем», — отметил представитель крупной федеральной сети. По его словам, поставщики довозят до магазинов лишь 80–90% заказов.



Почему растут цены и куда делась курица

По словам собеседников «Фонтанки» из числа розничных сетей, производители уже перестали присылать официальные письма с объяснениями повышения цен. Но в устных переговорах с закупщиками звучит несколько причин. Часть из них — общерыночные, часть — специфические для отрасли.

К общим можно отнести инфляцию: удорожание топлива и в целом логистики. Бензин и дизельное топливо оказались в лидерах непродовольственной инфляции по итогам девяти месяцев, а правительственные меры сдвинули цены на заправках лишь на считанные копейки.



Вторая причина — дефицит кадров. Он наблюдается во многих отраслях, и птицеводство — не исключение. «Нам [контрагенты] говорили, что ищут раздельщиков и не могут найти», — рассказал собеседник одной из петербургский сетей сетей. По его словам, на птицефабриках традиционно работало много трудовых мигрантов, но сейчас дефицит есть и в это категории: из-за ослабления рубля работа в России стала менее привлекательной.

Один из крупнейших игроков, птицефабрика «Синявинская», еще в августе уведомила контрагентов, что из-за массового оттока персонала, в основном мигрантов, ей не хватает 25–30% работников. Это не позволяет сформировать полноценные смены и вовремя отгружать продукцию, сообщал «Коммерсантъ». Чтобы насытить кадровый голод птицефабрики вынуждены повышать зарплаты, и рост расходов на оплату труда тоже, в конечно итоге, перекладывается в цены.



Курс рубля, насколько можно судить по графикам, тоже влияет на стоимость, хотя не прямо пропорционально и с опозданием. Ретейлеры не исключают, что с резким ослаблением российской валюты, экспортные поставки могли оказаться для птицефабрик более интересным направлением, что создало дефицит на внутреннем рынке. По данным Россельхознадзора, в первом полугодии 2023 года экспорт яиц вырос на 50%, экспорт мяса курицы остался на высоких уровнях 2022 года, когда поставки за рубеж выросли в полтора раза.



Валютная составляющая

Но сама по себе валютная составляющая стоимости мяса курицы и яиц весьма существенная: птицефабрики используют иностранное оборудование, вакцины и корма.

По оценкам Росптицесоюза, сейчас на птицефабриках до 80% оборудования — иностранное. Еще весной участники рынка также жаловались на проблемы с его обслуживанием. После ухода зарубежных игроков у российских производств стали возникать проблемы с сервисным обслуживанием и приобретением запчастей. Даже если их удается найти, стоят они дороже.



Но сейчас самым критичным пунктом являются вакцины. Как рассказал «Фонтанке» исполнительный директор фабрики «Северная» Валерий Кривоносов, на рынке уже возник дефицит иностранных препаратов и в будущем ситуация может усугубиться.

С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила, по которым импортируемые препараты должны получать российскую аттестацию — соответствие производителя требованиям правил ЕАЭС. По словам Валерия Кривоносова, зарубежные производители отказываются проходить такую сертификацию «в свете политической и геополитической ситуации». Отечественных аналогов зарубежным вакцинам на рынке нет, говорит топ-менеджер. А значит если российские власти не смягчат свои требования, стабильности поставок ждать не приходится

В «Черкизово» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Ранее компания оценивала долю импортных препаратов в 48%.«Есть сложности с доступностью и наличием импортных вакцин. По ряду критичных позиций, у которых нет аналогов, мы формируем запас препаратов (применимо только к импортным вакцинам)», — отмечали в пресс-службе производителя.



Львиная доля всех ввозимых в Россию вакцин (99%) предназначена именно для птицеводства, рассказывала замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора).

По словам ретейлеров, к обычным обоснованиям роста цен в последнее время добавилась ликвидация поголовья курицы в некоторых регионах в связи с птичьим гриппом. Также, по словам собеседников издания, давление оказывают и цены на свинину, которые, в свою очередь, растут из-за эпидемии африканской чумы свиней.



Будут ли расти цены дальше

На птицефабрике «Северная» «Фонтанку» заверили, что рост цен уже удалось обуздать, во всяком случае в опте. «На прошлой неделе цены на тушку цыпленка бройлера стабилизировались, а на этой цена начала снижаться по причине спада спроса из-за сезонного характера», — сообщил Валерий Кривоносов.



А вот ретейлеры уверены, что нынешнее подорожание — далеко не предел. По словам собеседника в одной из федеральных сетей, в опте стоимость тушки бройлерного цыпленка выросла с начала года почти на 60% со 140 рублей до 220 рублей. Таким образом, большинство ретейлеров сейчас торгуют этим продуктом в минус. Но рост цен не думает останавливаться. «Мы получаем уведомления о повышениях от 10 до 30%», — говорит собеседник «Фонтанки». Дефицит тоже сохраняется.

По яйцам динамика не менее утешительная. «За последние месяцы рост оптовой цены составил порядка 50–60%», — говорит топ-менеджер региональной сети, на полочной цене это пока отразилось не в полной мере.



Подорожание курицы и яиц тянет за собой инфляцию и на другие товары. В частности, по словам ретейлеров, подорожание курицы влечет за собой повышение цен на колбасную продукцию, а яиц — на кондитерские изделия.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

