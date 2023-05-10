Ну опт. Бразильянки двигают из Петербурга областных курочек

Фото: Артем Краснов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Оптовые цены на мясо курицы в Петербурге за месяц подскочили на 10–20 %. На традиционное подорожание к «шашлычному сезону» наложились ослабление рубля и дефицит небрендированной продукции, вызванный проблемами с обслуживанием импортного оборудования у одного из крупнейших игроков региона — птицефабрики «Северная». Ретейлеры пока сдерживают инфляцию, продавая социальный товар в минус. Тем временем замороженное куриное мясо из Бразилии стремительно падает в цене и уже в полтора раза дешевле охлажденки из Ленобласти.



О резком росте цен на мясо курицы «Фонтанке» рассказали в нескольких розничных сетях. «Мы фиксируем рост закупочных цен и нехватку биржевой птицы», — сообщили в сети «Лента». На сколько увеличилась стоимость, в компании не сказали, но отметили, что у поставщиков и на бирже «порядок [подорожания] примерно одинаковый». «Птицефабрики информируют и поднимают цены», — сообщил еще один федеральный ретейлер. Рост цен — в диапазоне от 10 до 20 %. О подорожании куриного мяса в среднем на 15 % рассказали также в одной из сетей быстрого питания, значительную часть ассортимента которой занимает именно эта продукция. «У всех такая ситуация», — отметил собеседник «Фонтанки».



В распоряжении «Фонтанки» есть письма о повышении цен от одного из крупнейших производителей региона, птицефабрики «Северная». В течение апреля компания заявляла об индексации пять раз. Повышение коснулось 14 позиций. Сильнее всего выросла стоимость тушки бройлерного цыпленка — на 23 рубля. Сейчас, по словам представителя компании, работающего с производителем, тушка торгуется по 155 рублей, что на 17,4 % больше, чем месяц назад.

Другой производитель, «Черкизово», пока цены не индексировал, но его брендированная продукция уже дороже, чем у «Северной», добавляет собеседник «Фонтанки». «Северная» была дешевле всех последние месяцы и потихоньку подтягивает цены», — говорит он.



Петербург не исключение. Портал agrarii.com сообщает, что с 17 по 24 апреля оптовая цена куриной тушки в России подскочила на 7,7 %, до 140,8 рубля за килограмм, но источник данных и месячную динамику портал не называет. Впрочем, другие виды куриного мяса подорожали не так значительно.



Участники рынка дают различные объяснения такой динамике. Так, в «Ленте» рассказали, что основной поставщик небрендированного мяса, птицефабрика «Северная», столкнулась с проблемами с оборудованием и падежом поголовья. «В «Северной» пояснили, что много кур полегло и есть проблема с объемом, также у них какие-то проблемы с наладкой оборудования», — отметил глава «Реалъ» Александр Мышинский. В компании отмечают, что рост цен на мясо в это время носит сезонный характер, но по сравнению с началом мая прошлого года закупочная стоимость курятины сейчас выше примерно на 10 %.



«Стандартные причины — валюта, оборудование», — прокомментировали рост закупочных цен на курицу в другой крупной федеральной сети. Представитель сети быстрого питания считает, что рост цен носит «спекулятивный характер».

В самой птицефабрике «Северная» сообщили, что подорожание ее продукции «связано с многочисленными факторами». «В настоящее время действительно существуют большие сложности с обслуживанием дорогостоящего импортного оборудования, поставками запчастей для него, существенно подорожали логистические услуги, энергоносители, премиксы, вакцины, инкубационное яйцо и т.д.», — отметили в пресс-службе. Поскольку в России аналогов нет и закупать товары приходится за границей, «факт ослабления рубля объективно также сказывается на себестоимости мяса птицы», добавили в «Северной». При этом курицы находятся в добром здравии, и падеж птицы отсутствует, утверждают к компании. В «Черкизово» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». «Сезонная корректировка цен перед майскими бывает, как правило, каждый год», — говорит собеседник на мясном рынке.



Если верить Росстату, подорожание в оптовом звене пока не добралось до полки. Так, на 2 мая стоимость охлажденной или замороженной тушки составляла 162,9 рубля за килограмм, что на 3 % дешевле, чем в начале апреля, и на 11 % дешевле, чем годом ранее. Зато по сравнению с маем 2020 года цена тушки выросла на 12 %.

Стоимость куриных окорочков пока известна только за март. По сравнению с мартом 2022 года цена почти не изменилась (+0,44 %), но по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года выросла на 12 %, а по сравнению с 2020-м — на 27 %. Таким образом, несмотря на выраженные сезонные колебания, мясо птицы на длинной дистанции все же дорожает. Видимой привязки розничной цены к динамике курса рубля нет. Однако участники рынка отмечают, что влияние не мгновенное и корректировка полочной цены отстает от подорожания в том или ином звене товаропроводящей цепочки.



Что касается цен в рознице, то сейчас на полках федеральных сетей мясо курицы можно найти по цене ниже оптовой. Так, в «Ленте» килограмм тушки бройлерного цыпленка стоит 164,99 рубля за кг по карте, в «Перекрестке» — 149,99 рубля. В интернет-магазине «Северной» — 136,7 рубля. А вот в региональной сети дискаунтеров «Семишагофф» — и вовсе 117,99 рубля.

«Мы не транслируем эти повышения на покупателя и сдерживаем полочные цены», — прокомментировали в «Ленте» отставания полочной цены от закупочной. Но, по словам другого участника рынка, который мониторит цены у конкурентов, еще недавно крупные сети предлагали продукцию по цене, сопоставимой с «Семишагофф», — около 115 рублей за килограмм. Куриная тушка является своего рода товаром-маркером, на которую специально держат максимально низкие цены, чтобы заманить покупателей, отмечает собеседник издания. При этом потери в маржинальности могут компенсироваться за счет других позиций.



Уравновешивает официальную розничную цену и удешевление импортной замороженной продукции (Росстат считает и охлаждёнку, и заморозку). Здесь у России два основных поставщика. При общем годовом объеме импорта в 250 тыс. тонн примерно 110 тыс. тонн приходится на Беларусь и еще 100 тыс. — на Бразилию.

Цена бразильской курятины с апреля снизилась примерно на 20 % и сейчас торгуется на уровне 6,7 тысячи реалов за килограмм (102 рубля по курсу ЦБ). То есть уже в полтора раза дешевле, чем биржевая охлаждёнка из Ленобласти. Любопытно, что стоимость мяса из южноамериканской республики, как правило, меняется вслед за курсом рубля.

Резким падениям рубля в 2020 и в 2022 годах сопутствовал цикл удешевления бразильской курятины. И наоборот, укрепление российской валюты на графике накладывается на периоды роста цен на бразильские окорочка. Пик укрепления рубля в июне 2022 года совпадал с одной из самых высоких цен на южноамериканскую курицу.



Фото: скриншот сайта tradingeconomics.com Поделиться Поделиться





Впрочем, сети переходить на импортную заморозку и переводить покупателей на «ножки Буша» из дружественной Бразилии пока не планируют. По словам собеседников «Фонтанки», в то время как биржевой небрендированный товар дорожает, поставщики брендированной курятины предлагают акции и скидки, чтобы нарастить продажи. Сами сети продолжат хотя бы частично сдерживать рост цен, конкурируя друг с другом.

Галина Бояркова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

