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    Потребительская инфляция в Петербурге с начала года составила 4,05%. В лидерах подорожания курица, капуста и апельсины

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    Цены в Петербурге с начала года на потребительские товары и услуги выросли на 4,04%, говорится в материалах Петростата, опубликованных 11 октября.

    Продовольственные товары по итогам сентября стали стоить на 2,5% дороже, чем в начале года. Лидерами подорожания стали апельсины (+487%), капуста (+35,8%), курица (19,9%), морковь (18,3%). Впрочем, в сентябре отечественная плодоовощная продукция в основном дешевела. А вот апельсины подорожали на 8,3%. Также подорожала только за последний месяц курица.

    По итогам девяти месяцев также прибавили в цене сахар (+15,5%) и куриные окорочка (+9%). Подешевели сосиски и сардельки (-5,3%), пшено (-5,8%), вермишель (-7,7%), греча (-9%).

    Только в сентябре пельмени, манты, равиоли стали дешевле на 5,3%, мука пшеничная — на 3,8%, вермишель — на 3,6%, сахар-песок — на 3%.

    Непродовольственные товары за девять месяцев выросли в цене на 3,9%. Сильнее всего подорожал цемент (+7,7%), бензин АИ-98 (+9,9%) и АИ-95 (+5,8%), дизельное топливо (+5,7%), аспирин отечественный (+13,4%), женские колготки (+9,4%).

    Услуги стали обходиться петербуржцам на 6,2% дороже, чем в начале года. Сильнее всего выросли в цене первичный прием у врача (+10,7%) и помывка в бане (+11,9%).

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