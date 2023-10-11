Потребительская инфляция в Петербурге с начала года составила 4,05%. В лидерах подорожания курица, капуста и апельсины

Цены в Петербурге с начала года на потребительские товары и услуги выросли на 4,04%, говорится в материалах Петростата, опубликованных 11 октября.



Продовольственные товары по итогам сентября стали стоить на 2,5% дороже, чем в начале года. Лидерами подорожания стали апельсины (+487%), капуста (+35,8%), курица (19,9%), морковь (18,3%). Впрочем, в сентябре отечественная плодоовощная продукция в основном дешевела. А вот апельсины подорожали на 8,3%. Также подорожала только за последний месяц курица.