Украинец и оппозиционер. Полиция опровергла фейки о стрелявшем в премьера Словакии Роберта Фицо

Полиция предупредила, что в связи с покушением на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Сети появилось множество фейков о стрелявшем, и назвала самые громкие. Об этом 16 мая пишет tvnoviny.sk.

Почти сразу же после сообщений о стрельбе появилась информация, что подозреваемый якобы уроженец Украины. «Нападавший словацкой национальности был задержан сразу после акта присутствовавшими силовиками. Его мотивы, как и все другие обстоятельства, станут предметом расследования», — заявили в МВД республики.