Украинец и оппозиционер. Полиция опровергла фейки о стрелявшем в премьера Словакии Роберта Фицо

Полиция предупредила, что в связи с покушением на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Сети появилось множество фейков о стрелявшем, и назвала самые громкие. Об этом 16 мая пишет tvnoviny.sk.
Почти сразу же после сообщений о стрельбе появилась информация, что подозреваемый якобы уроженец Украины. «Нападавший словацкой национальности был задержан сразу после акта присутствовавшими силовиками. Его мотивы, как и все другие обстоятельства, станут предметом расследования», — заявили в МВД республики.
Партия «Прогрессивная Словакия», со своей стороны, опровергла, что задержанный по подозрению в стрельбе в премьер-министра
Помимо прочего, полиция попросила журналистов отключить комментарии к новостям, связанным со стрельбой, уточнив, что они ценят демократию и свободу слова, но разжигание ненависти способствует дальнейшему обострению в обществе.
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Как передает телеканал Markiza, стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас Фицо введен в искусственный сон. Его состояние оценивается как критическое.
Российское руководство, в том числе и президент, осудили покушение, назвав это чудовищным преступлением.