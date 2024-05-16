«Я не спрашиваю, сколько у тебя денег». Стало известно, кто бесплатно выступит на Дворцовой в рамках ПМЭФ-2024

В рамках традиционного бесплатного концерта на Дворцовой площади в дни проведения Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2024) 7 июня выступит фронтмен группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов, об этом 16 мая рассказали «Фонтанке» директор музыкального коллектива Вячеслав Батогов и пресс-секретарь Николай Свириденко.



«Да, правда», — заявил директор «Ю-Питера» в ответ на вопрос корреспондента, действительно ли планируется выступление.



Бутусов — создатель легендарной советской рок-группы Nautilus Pompilius, знакомой слушателю благодаря таким хитам, как «Взгляд с экрана (Ален Делон)», «Крылья», «Доктор твоего тела». Коллектив распался в 1997 году, а уже в 2001 году Бутусов основал вместе с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном «Ю-Питер». Сегодня репертуар коллектива состоит из авторского материала, а также из песен групп «Кино» и «Наутилус Помпилиус».

