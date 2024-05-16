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    «Я не спрашиваю, сколько у тебя денег». Стало известно, кто бесплатно выступит на Дворцовой в рамках ПМЭФ-2024

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    В рамках традиционного бесплатного концерта на Дворцовой площади в дни проведения Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2024) 7 июня выступит фронтмен группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов, об этом 16 мая рассказали «Фонтанке» директор музыкального коллектива Вячеслав Батогов и пресс-секретарь Николай Свириденко.

    «Да, правда», — заявил директор «Ю-Питера» в ответ на вопрос корреспондента, действительно ли планируется выступление.

    Бутусов — создатель легендарной советской рок-группы Nautilus Pompilius, знакомой слушателю благодаря таким хитам, как «Взгляд с экрана (Ален Делон)», «Крылья», «Доктор твоего тела». Коллектив распался в 1997 году, а уже в 2001 году Бутусов основал вместе с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном «Ю-Питер». Сегодня репертуар коллектива состоит из авторского материала, а также из песен групп «Кино» и «Наутилус Помпилиус».

    В прошлом году планировалось, что на Дворцовой выступят «Звери», однако этого так и не произошло не в последнюю очередь благодаря заявлению декана факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, который напомнил, что «с началом спецоперации лидер группы «Звери» Рома Зверь (в жизни Роман Билык) публично осудил ее в соцсетях». «У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны», — отметил он. На замену «Районам, кварталам» зрителям предложили группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.

    В целом ПМЭФ славится не только обсуждением деловых вопросов, но и различными вечеринками, в том числе закрытыми. В прошлом году на них были замечены Вячеслав Бутусов и Юрий Антонов. Первый — в рамках тусовки 14 июня «Вечерний ВиноГрад». Второй — в отеле 4seasons на вечеринке Русской Медиагруппы, во время которой стало известно о раздаче по миллиону военнослужащим за каждый сбитый танк Leopard. Самым душевным можно назвать выступление «Иванушек International», которые, кстати, дали зрителям насладиться песнями «Зверей», исполнив их хит «Районы, кварталы».

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    Вячеслав БутусовДворцовая площадьПМЭФ-2024
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