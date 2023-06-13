Пир во время ПМЭФ. Как будут гулять гости форума

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В Петербурге в ближайшие дни будут не только обсуждать деловые вопросы, но и веселиться. Конечно, времена уже другие, все скромнее, но ПМЭФ все еще остается ПМЭФом. «Фонтанка» изучила вечернюю программу форумчан.

Изюминка Петербургского экономического форума — это вечеринки. Но если в прошлые годы бизнесмены и политики зажигали под признанную теперь иноагентом Земфиру* и Мумий Тролля, то в этом году даже группу «Звери» пришлось заменять на более патриотических исполнителей. Изначально группа должна была выступить в рамках бесплатного концерта на Дворцовой «Рок над Невой» 16 июня. Однако после жалобы в прокуратуру петербургского депутата Константина Чебыкина исполнителя заменили на «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным. Депутат утверждал, что «Звери» высказались против спецоперации, а значит, недостойны выступать за госденьги. «Выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и её населения», — писал единоросс.



Помимо концерта на Дворцовой «Зверей» ждали на вечере у ПСБ Инновации 14 июня в IBIZA CLUB. Однако, судя по всему, и там их не будет — гостей, вероятно, будет развлекать Игорь Скляр. В этот же день для форумчан споют не менее патриотичные Юрий Бутусов и Юрий Антонов. Первый — в рамках тусовки 14 июня «Вечерний ВиноГрад». Второй — в отеле 4seasons на вечеринке Русской Медиагруппы. Кстати, «Виноград» — это ещё и название тематической панели на форуме. Судя по опубликованной программе, там регулярно будут проходить дегустации. Одну из них должны были провести ещё даже до начала ПМЭФ — в поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Как пишет телеграм-канал «ПМЭФ. Инсайд» (авторы анонимны, но будто бы очень близки к организаторам форума), в спецвагоне для «супервип» — глав крупнейших корпораций и холдингов — вино наливали энологи из проекта «Усадьба Дивноморское». «К лучшим винам «Усадьбы» будут подавать особые гастрономические сеты, созданные совместно с шеф-поваром ресторана Bluefin. Попасть в этот вагон пытались многие, но мест было мало. Чтобы случайные пассажиры в него не забрели, вагон прицепят к составу первым», — анонсировали в телеграм-канале. Там же опубликовали программу дегустации — все вина до 2022 года выпуска, поэтому, видимо, иностранные названия (типа Блан де Блан экстра брют) им можно простить.

Всего на ПМЭФ власти обещают 50 разнообразных культурных событий. Одним из них станет тусовка «ВКонтакте» 15 июня в Лофт Холл на Арсенальной набережной. Там ждут Филиппа Киркорова, Тимати, а ещё — «Камызяки». Это выходцы из команды КВН Камызякского района Астраханской области. «Один из самых популярных и самый легендарный коллектив за всю историю человечества начиная с 2009 года», — говорится в описании предстоящих концертов «Камызяк».



Тех форумчан, кто больше по классике, 15 июня ждут в Михайловском театре. Там будет гала-концерт с участием ведущих солистов театра и приглашенных звёзд. В анонсе утверждается, что звёзды должны быть мирового уровня. Мариинский театр 18 июня покажет премьеру оперы Моцарта «Похищение из сераля». Не обойдётся культурная программа без актуальной повестки: 14 июня в БДТ откроется выставка итальянского художника и режиссера-документалиста Джорджо Бьянки, который побывал на Донбассе. Газпромбанк, по данным СМИ, проводит концерт Национального филармонического оркестра под руководством дирижера Владимира Спивакова. А Промсвязьбанк в особняке на Английской набережной устраивает прием с участием оперной певицы Хиблы Герзмавы.



Губернаторский приём в этом году будет силён банкетом — конкурс на него объявлен на 17,3 млн рублей. Он состоится в парадных дворах Государственной Академической капеллы 16 июня.

В пятницу светский вечер устраивают на крыше отеля Lotte — там вход по отдельным приглашениям. Мероприятие в шутку называют афтепати ПМЭФа.



Лучший квартирник — 16 июня в «Новой Голландии». Компания Т1 проводит мероприятие со странным названием «ТРИПТ1Х», будут выступать Uma2rmaH и певица Полина Гагарина. Но главное — вести мероприятие будет актриса-космонавт Юлия Пересильд.



По данным обозревателя «Коммерсанта» Евгении Миловой, в этом году светская программа обойдется без Sber Night — вечеринки «Сбера» (её не было и в прошлом году). Как пишет телеграм-канал «Дубай.Report» (его ведёт глава компании «Алиби» Виталий Корзун), также отменена вечеринка РЖД в собственном музее среди паровозов: «То ли наш паровоз летит не вперёд, то ли решили, что поезд таки немного в огне, но в общем Евгений Маргулис свой гонорар в этом году не заработает. Хотя даже в прошлом всё было!» Также, по данным телеграм-канала, от отдельной вечеринки отказалась газета «Коммерсантъ»: «Прежде они делали масштабные тусовки с концертами то Земфиры, то группы «Кино» в актуальном составе. В этом году имелся лихой план устроить концерт группы «Лесоповал» в расселённых, ожидающих реновации Крестах, но в итоге «Коммерсантъ» просто будет хостить вечеринку в четверг вечером в Тинькофф Media House».



Также, по данным «Бизнес ФМ», не состоится светское мероприятие к 30-летию «МегаФона». Ещё пять лет назад компания отмечала праздник с участием Робби Уильямса. Также от концерта в формате квартирника отказался банк «Открытие».

«ПМЭФу в этом году некоторые источники предрекают светское угасание», — приходят к выводу в «Дубай.Report».

*Признана иностранным агентом в РФ.

