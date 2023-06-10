За «Зверей» на Дворцовой будет «Чиж». После критики объявлен другой концерт в рамках ПМЭФ

Традиционный бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023) пройдет 16 июня. На нем выступят группы «Чиж и Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным. Об этом «Фонтанке» 9 июня сообщили организаторы.
«Традиционный концерт «Рок над Невой» запланирован для жителей и гостей северной столицы в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», — говорится в сообщении. — Как и все предыдущие годы, он будет бесплатным. Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Росконгресс» и Правительства Санкт-Петербурга».
Интересно, что 30 мая «Росконгрессом» был анонсирован в рамках ПМЭФ другой концерт — группы «Звери».
«Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа «Звери», — говорится в публикации, размещенной на странице форума во «ВКонтакте». — Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену».
Впрочем, анонсу концерта «Зверей» на Дворцовой площади были рады не все: так, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры и в прошлом — пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот в своем блоге напомнил, что «с началом спецоперации лидер группы «Звери» Рома Зверь (в жизни Роман Билык) публично осудил ее в соцсетях». «У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны», — отметил он.
«Все неравнодушные граждане нашей страны давно считают, что не только группе «Звери», но и всем музыкальным коллективам, осудившим спецоперацию и ни разу не выступавшим перед российскими военнослужащими, которые участвуют в специальной военной операции, необходимо запретить концертную деятельность на территории России», — заявил автор.
И он был не одинок. С просьбой запретить выступление группы «Звери» на Дворцовой площади к прокурору Петербурга Виктору Мельнику обратился депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин (его письмо опубликовало издание «Абзац»). Он увидел в выступлении группы «оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения».
В комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что Смольный не анонсировал выступления группы «Звери» и договора заключено не было, так что говорить именно о замене артистов на главном концерте ПМЭФ — неправильно.