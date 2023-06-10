За «Зверей» на Дворцовой будет «Чиж». После критики объявлен другой концерт в рамках ПМЭФ

Традиционный бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023) пройдет 16 июня. На нем выступят группы «Чиж и Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным. Об этом «Фонтанке» 9 июня сообщили организаторы.



«Традиционный концерт «Рок над Невой» запланирован для жителей и гостей северной столицы в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», — говорится в сообщении. — Как и все предыдущие годы, он будет бесплатным. Мероприятие проходит при поддержке Фонда «Росконгресс» и Правительства Санкт-Петербурга».

