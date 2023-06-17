«Вас не догонят никогда». Смотрим, как догуливает ПМЭФ-2023

Третий день ПМЭФ завершился концертом «Иванушек International». В полукилометре от Исаакиевского собора гости форума гасили пятничную жажду шампанским и отжигали под «Нас не догонят» в интерпретации бойзбэнда всея Руси. Но обо все по порядку.



Начало гала-ужина, ставшего, по словам организаторов, уже традиционным в рамках Петербургского международного экономического форума, планировалось на 19:00. Хедлайнером вечера были заявлены «Иванушки International». В качестве музыкального «аперитива» — местная певица Magic ZOYA, о которой широкой публике мало что известно, и шоумен Charlie Anele, исполняющий и, как оказалось, исполняющий достойно зарубежные хиты 80 и 90-х.



Приобрести билеты на закрытую вечеринку можно было даже в день мероприятия, по крайней мере, пару человек точно обещали усадить. По состоянию на 10:00 16 июня полностью занятыми из двадцати столов на восемь человек были только два I категории — первый и второй ряд от сцены, где человекоместо отпускали за 80 тысяч рублей, и по одному столу II и III категории — 70 тысяч за место в третьем и четвертом ряду и 60 тысяч за место в крайнем соответственно.



За эти деньги гостям обещали красную дорожку, игристое на «велкоме» с закусками от шеф-повара, персональную подачу пяти блюд, среди которых крудо из лосося и лангустин с кокосовым соусом, а также белые и красные вина, и другие крепкие алкогольные напитки. За соседей и чувство локтя организаторы мероприятия призывали не переживать: да, столы общие, но широкие, а гости хорошие: «форумные и наши партнеры из других стран», в общем, надо брать.

Уже на месте стало понятно, что гости не просто хорошие, а вес имеющие, иначе зачем этот дежурящий на перекрестке ОМОН. По лестнице, ведущей в Лотте Отель, бодро вспархивали дамы в туфельках J'Adior и Jimmy Choo. Виднелись из-под вечерних нарядов и любовь Кэрри Брэдшоу Manolo Blahnik. Спутники обладательниц брендовой обуви терялись на фоне дам — кто-то пришел в костюме двойке, кто-то и вовсе в майке и мокасинах на голую ногу. Сдержанно, но со вкусом.



Угощали гостей заявленным игристым, для любителей сложных сочетаний работал бар. Официанты с сырами, роллами и ягодными канапе наворачивали круги по залу: тот заполнялся под завязку, а вечер только набирал обороты. Вот прибыл посол Турции, вот запели обещанные Magic ZOYA и Charlie Anele, а вот полный тезка гендира крупной петербургской кейтеринговой компании выиграл в мини-лотерее проживание в отеле — пятью минутами ранее «любящая его тридцать лет» однофамилица выиграла завтрак здесь же.



Не успела закончиться лотерея, как под громкие басы вышли «Иванушки International». Публика встретила их сдержанно — возле сцены выстроились лишь преданные фанатки и фотографы. Но «Тучи», «Реви» и «Колечко» сделали свое дело и через десять минут танцпол заполнился желающими заснять себя на фоне рыжего, качка и маленького. Те своим статусным поклонникам не отказывали, поэтому соцсети некоторых из пришедших дам еще несколько часов будут хранить селфи с коленками любимых артистов. Кому-то удалось несколько раз погладить руку Андрея Григорьева-Апполонова, кому-то только кроссовок Кирилла Туриченко, но довольными остались, кажется, все.

Вопреки ожиданиям лихо отрывалась под поп 90-х не только женская половина ресторана. К тому моменту, когда у «Иванушек» закончились собственные хиты, подпевать «Районам-кварталам» вышли даже скучавшие в одиночестве ранее мужчины. И тут публика слилась в экстазе по-настоящему.

