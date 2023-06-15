Поверь в мечту скорей. Как на вечеринке ПМЭФ по миллиону за подбитый танк ВСУ выдавали

Вечером первого дня ПМЭФ-2023 в полушаге от Законодательного собрания крабов закусывали клубникой, плясали под живого Юрия Антонова и скидывались на премии участникам СВО.

В полушаге от Законодательного собрания гости форума развлекались не просто так, а со смыслом. На закрытой вечеринке «Русской медиагруппы» для участников ПМЭФ основатель музыкального коллектива «Земляне» Владимир Киселев признался в некоторой зависти к артистам Украины, рассказал, почему Иосиф Кобзон должен перевернуться в гробу и объявил, что передает Минобороны деньги на премии за подбитые танки ВСУ. К нему присоединились Николай Басков, Григорий Лепс, Юлия Барановская, Елена Север и Юрий Антонов, который не на шутку завел гостей вечеринки своими хитами 80-х.

Фото: «Фонтанка.ру» Николай Басков и Григорий Лепс Фото: «Фонтанка.ру» Елена Север и Юлия Барановская Фото: «Фонтанка.ру» Елизавета Пескова Фото: «Фонтанка.ру» Нино Нинидзе Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Организаторы вечеринки объявили о серьезности намерений строжайшим дресс-кодом «total black». По телефону пояснили, что вечерние платья и фраки не обязательны, достаточно быть во всем черном. Чтобы во время съемки мероприятия ничего лишнего не отсвечивало.



Фото: «Фонтанка.ру» Певец ВдадиМир со спутницей Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже на месте выяснилось, что никто, кроме доверчивых СМИ, к этому требованию всерьез не отнесся. В итоге пресса потела и выглядела так, будто кого-то хоронят. Зато сразу было понятно, кто тут официант, кто — журналист, а кто — серьезный господин. Или госпожа.



Дамы, не стеснившие себя рамками дресс-кода, нарядились в пух и прах. В зале были замечены: бриллиантовая диадема, шестиярусное жемчужное колье, шляпа в виде исполинского розана, тотальная парча, перья страуса, мини-шорты и мини-юбки, а также пара-тройка тугих корсетов на шнуровке. Остромодный mermaidcore, поднявшийся на волне зарубежной киноленты «Русалочка», был представлен облегающими юбками из крупных пайеток. Оказывается, платья-комбинации с кружавчиками все еще носят. И сумку-седло от Dior все еще можно выводить в свет. А голубое платье в мелкий розовый горошек примелькалось корреспонденту «Фонтанки» еще на прошлогоднем ПМЭФ, потому что робот-буфетчица Дуняша раздавала стиль и напитки примерно в таком же наряде. И вот, то самое платье снова в деле.

пианист Илья Чирсков «Фонтанка.ру»

Гости угощались шампанским, клубникой и крабами. На раздаче утопали во льду устрицы. На легкомысленные пироженки-макароны никто даже не смотрел. Актриса и певица Нино Нинидзе, дочь звезды фильма «Небесные ласточки» Ии Нинидзе, на прекрасном английском исполняла хиты Леди Гаги, Тины Тернер и Элис Мертон. К стоящему в центре зала роялю пригласили лауреата нескольких российских и международных конкурсов пианиста Илью Чирскова. В зале появились заслуженные певцы Николай Басков и Григорий Лепс, молодые певцы ЮрКисс и ВладиМир (сыновья Елены Север и владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева), телеведущие Юлия Барановская — бывшая супруга Андрея Аршавина и Елена Север, дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова и официальный представитель МИД Мария Захарова с семьей. Приближалось заявленное в программе как кульминация вечера выступление Юрия Антонова.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Юрий Антонов Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Мария Захарова Фото: «Фонтанка.ру» Константин Михайлов Поделиться Поделиться





И тут внезапно объявили пресс-конференцию. На сцене, где только что пели, возник стол с чередой микрофонов. На почтительном расстоянии от стола выстроились камеры. Первым взял слово музыкант, продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Он сообщил собравшимся что это — не простой концерт, и напомнил, как Елена Север, ВладимИр, ЮрКисс, группа «Земляне», Чичерина и «Айова» ездят в Донецкую и Луганскую республики.

Пресс-конференция Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это наша гражданская позиция, — сказал Киселев. — Но главное — это принципиальная позиция не выступать на безумных концертах в Москве, которые занимаются элементарным расходом денег из государственного бюджета. Мы считаем это абсолютно неправомочным и противным нашей сущности. Ибо эти деньги во время СВО, во время той борьбы, которая происходит на территории Украины, могли бы быть использованы гораздо более полезно».

Владимир Киселев отметил, что сегодня появились не только «испуганные патриоты» (термин ввел в обиход пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об уехавших их страны деятелях культуры), но и патриоты штатные. Они пишут патриотические песни за государственные гранты. «Такие наши народные артисты России, как господин Матвиенко, Газманов, получают деньги за написание патриотической песни, — сказал Киселев. — Мне кажется, что в этот момент Иосиф Давыдович Кобзон должен перевернуться в гробу. Потому что представить Кобзона получающим деньги за свой патриотизм — это нонсенс. Трудно себе представить, чтобы Юрий Михайлович Антонов при написании великой песни «Маки», запросил бы у государственных органов за это деньги. Мы с некоторой долей зависти смотрим на артистов Украины, которые без всякого стеснения работали на протяжении долгого времени в России и отправляли эти деньги на поддержку своих вооруженных сил».



А потом прозвучало главное заявление. Владимир Киселев, Елена Север, Николай Басков, Григорий Лепс, Юлия Барановская и Юрий Антонов решили вскладчину выделять по миллиону рублей для бойцов СВО. «Каждый подбитый, завоеванный танк «Леопард» и «Абрамс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — сказал Киселев. И добавил, что огромное число артистов, эмигрировавших из страны, — это явная ошибка в управлении культурой. В качестве примера продюсер назвал Игоря Крутого, который до сих пор «не заявил ни одного слова поддержки своей страны», потому что, «видно, его страна там, где его недвижимость».



Николай Басков сказал, что возможность встречаться, проводить форумы и что-то планировать у присутствующих есть только благодаря бойцам на передовой. «Мы с огромной благодарностью и низким поклоном хотим сказать им спасибо за то, что они спасают нас и нашу страну, — сказал певец. — Надеюсь, денежный вклад от меня, Григория, коллег, которые присоединятся к этой акции, выведет это на большой уровень восприятия того, что происходит в наше непростое время, когда за нашу Родину погибают люди».



Григорий Лепс добавил, что подписывается под каждым словом Баскова. «Давать деньги или не давать деньги — это личное дело каждого, — сказал Лепс. — Но мы решили так, как мы решили. Без всякого осуждения наших коллег, как бы они ни пели и что бы они не брали, мы делаем свое дело, они — делают свое, как они это видят. Мы правы, потому что с нами правда. Правда всегда права».



«Фонтанка.ру»

«Надеюсь, соберем огромную сумму, чтобы там не осталось ни одного танка», — подытожил Басков.

Зал разразился аплодисментами. Наконец, на сцену вышел Юрий Антонов. Он спел про «крышу дома твоего», «море-море», «летящей походкой ты вышла из мая», «не умирай, любовь», «мечты сбываются» и «поверь в мечту скорей». Гости плясали, подпевали и снимали этот портал в восьмидесятые на новенькие «айфоны».

«Фонтанка.ру»

Потом танцы продолжились под диджей-сет Константина Михайлова.

«Танцевать уже можно босиком! — подбадривал раскрепостившихся гостей ведущий. — Ковролин чистый. Только вот тут кто-то бокальчик рассыпал, поэтому танцевать лучше вот здесь».



«The winner takes it all», — неслось из колонок.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

