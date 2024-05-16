Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, зап

    765мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Forbes выпустил список самых высокооплачиваемых спортсменов. Первая десятка заработала за год больше миллиарда долларов

    1444
    обсудить

    Финансово-экономический журнал Forbes 16 мая опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Список состоит из 50 имен, на первую строчку в четвертый раз за всю свою спортивную карьеру попал португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду.

    По оценкам Forbes, контракт Роналду с «Аль-Насром» принес ему в этом сезоне 200 миллионов долларов, остальное Роналду заработал благодаря сотрудничеству с Nike, Binance и Herbalife.

    На вторую строчку попал испанский гольфист Джон Рам ($218 миллионов), на третью — аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси ($135 миллионов).

    Замыкают десятку баскетболист Леброн Джеймс ($128,2 миллиона), баскетболист Яннис Адетокунбо ($111 миллионов), футболист Килиан Мбаппе ($110 миллионов), футболист Неймар ($108 миллионов), футболист Карим Бензема ($106 миллионов), баскетболист Стефен Карри ($102 миллиона) и игрок в американский футбол Ламар Джексон ($100,5 миллиона).

    Ранее Forbes представил список самых богатых людей мира по состоянию на 2024 год и список самых богатых россиян.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ForbesРейтингСписокСпортсмены
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close