Forbes выпустил список самых высокооплачиваемых спортсменов. Первая десятка заработала за год больше миллиарда долларов

Финансово-экономический журнал Forbes 16 мая опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Список состоит из 50 имен, на первую строчку в четвертый раз за всю свою спортивную карьеру попал португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду.



По оценкам Forbes, контракт Роналду с «Аль-Насром» принес ему в этом сезоне 200 миллионов долларов, остальное Роналду заработал благодаря сотрудничеству с Nike, Binance и Herbalife.

