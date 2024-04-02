В списке российских миллиардеров пополнение: Forbes представил самых богатых

Журнал Forbes составил новый ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире, в который попали 125 долларовых миллиардеров из России. По сравнению с предыдущим 37-м рейтингом российский список увеличился на 15 человек, и общее состояние фигурантов выросло с 505 до 576,8 миллиарда долларов. 64 участника списка увеличили свои капиталы, у 24 состояния уменьшились, и 19 человек впервые попали в рейтинг.
Самый состоятельный фигурант списка Вагит Алекперов заработал за год чуть больше восьми миллиардов долларов, несмотря на то, что ушел с поста президента «Лукойла» в апреле 2022 года после введения против него персональных санкций, Леонид Михельсон (2-е место) — больше пяти с половиной миллиардов; а возглавлявший прошлогодний рейтинг Андрей Мельниченко потерял 4 миллиарда и попал на седьмую строчку.
Полностью топ-20 российского рейтинга выглядит следующим образом:
1. Вагит Алекперов ($ 28,6 млрд; экс-президент «Лукойла»),
2. Леонид Михельсон ($ 27,4 млрд; председатель правления ПАО «Новатэк»),
3. Владимир Лисин ($ 26,6 млрд; капитал — НЛМК, «Первая портовая компания»),
4. Алексей Мордашов ($ 25,5 млрд; капитал — «Северсталь», Nordgold, TUI, «Лента», «Силовые машины»),
5. Владимир Потанин ($ 23,7 млрд; капитал ГМК «Норильский никель», Росбанк, TCS Group),
6. Геннадий Тимченко ($ 23,4 млрд; капитал — «Новатэк», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл»),
7. Андрей Мельниченко ($ 21,1 млрд; капитал — акции «Еврохим» и угольной компании СУЭК),
8. Павел Дуров ($ 15,5 млрд; Telegram),
9. Алишер Усманов ($ 13,4 млрд; капитал — USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон»), ИД «Коммерсантъ»),
10. Михаил Фридман ($ 13,1 млрд; капитал — группа LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA, VEON, Turkcell) и активы консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк, «АльфаСтрахование», X5 Group),
11. Михаил Прохоров ($ 11 млрд; капитал — наличные от продажи активов ($ 9 млрд), банк «Ренессанс Кредит»),
12. Сулейман Керимов ($ 10,7 млрд; владел акциями золотодобывающей компании «Полюс» до попадания в санкционный список),
13. Виктор Рашников ($ 10,6 млрд; актив — Магнитогорский металлургический комбинат),
14. Леонид Федун ($ 10,5 млрд; владеет пакетом акций «Лукойла»),
15. Вячеслав Кантор ($ 9,8 млрд; актив — производитель минеральных удобрений «Акрон»),
16. Роман Абрамович ($ 9,7 млрд; активы — «Евраз» (прямое владение), недвижимость, акции «Норильского никеля», «Яндекса», «Ренессанс Страхования», ivi),
17. Андрей Гурьев ($ 9,3 млрд; до санкций владел акциями производителя минеральных удобрений «Фосагро» и сельскохозяйственного холдинга «АгроГард»),
18. Дмитрий Бухман ($ 9 млрд; Playrix),
19. Игорь Бухман ($ 9 млрд; Playrix),
20. Герман Хан ($ 8,5 млрд; до введения санкций был вторым после Фридмана владельцем LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA, VEON, Turkcell) и активов консорциума «Альфа-Групп»).
Ранее «Фонтанка» рассказала об иностранных фигурантах нового рейтинга Forbes.