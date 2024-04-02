В списке российских миллиардеров пополнение: Forbes представил самых богатых

Журнал Forbes составил новый ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире, в который попали 125 долларовых миллиардеров из России. По сравнению с предыдущим 37-м рейтингом российский список увеличился на 15 человек, и общее состояние фигурантов выросло с 505 до 576,8 миллиарда долларов. 64 участника списка увеличили свои капиталы, у 24 состояния уменьшились, и 19 человек впервые попали в рейтинг.



Самый состоятельный фигурант списка Вагит Алекперов заработал за год чуть больше восьми миллиардов долларов, несмотря на то, что ушел с поста президента «Лукойла» в апреле 2022 года после введения против него персональных санкций, Леонид Михельсон (2-е место) — больше пяти с половиной миллиардов; а возглавлявший прошлогодний рейтинг Андрей Мельниченко потерял 4 миллиарда и попал на седьмую строчку.