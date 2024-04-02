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    Forbes представил новый рейтинг 20 самых богатых людей мира. Их общее состояние больше 2,5 триллионов долларов

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    Финансово-экономический журнал Forbes USA выпустил 2 апреля обновленный, 38-й по счету, рейтинг 20 богатейших людей в мире. Их суммарное состояние оценивается в 2,48 триллиона долларов.

    Первую строчку рейтинга занимает второй год подряд президент и главный исполнительный директор группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 223 миллиарда долларов.

    Второе и третье места также сохранили за собой прошлогодние фигуранты: Илон Маск ($ 195 миллиардов; основные активы — Tesla и SpaceX) и Джефф Безос ($ 194 миллиардов, Amazon).

    На четвертое место попал Марк Цукерберг ($ 177 миллиардов, Meta*). Ранее Цукерберг «вылетел» из десятки, но все же смог показать самый быстрый рост капитала за год, заработав более 100 миллиардов и поднявшись с 16-го места на 4-е.

    С четвертой строчки на пятую опустился Ларри Эллисон ($ 141 миллиард), основатель производителя ПО Oracle.

    Шестую позицию рейтинга занимает авторитет в области инвестиций Уоррен Баффет с состоянием в 133 миллиарда долларов, седьмую — глава Microsoft Билл Гейтс ($ 128 миллиардов), восьмую — экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер ($ 121 миллиард), девятую — глава нефтяного гиганта Reliance Industries Мукеш Амбани ($ 116 миллиардов) и десятое место — бывший гендиректор головной компании Google Ларри Пейдж ($ 114 миллиардов).

    Остальные позиции распределились следующим образом:

    11-е место — Сергей Брин (сооснователь и акционер Google; $ 114 миллиардов);

    12-е место — Майкл Блумберг (Bloomberg LP, $ 106 миллиардов);

    13-е место — Амансио Ортега (Zara, $ 103 миллиарда);

    14-е место — Карлос Слим Элу (телекоммуникации; $ 102 миллиарда);

    15-е место — Франсуаза Бетанкур-Майерс (L'Oréal, $ 99,5 миллиардов);

    16-е место — Майкл Делл (Dell, $ 91 миллиард);

    17-е место — Гаутам Адани (председатель правления Adani, крупнейшего оператора аэропортов Индии, $ 84 миллиарда);

    18-е место — Джим Уолтон (сеть универмагов Walmart, $ 78,4 миллиарда);

    19-е место — Роб Уолтон (сын Джима Уолтона; $ 77,4 миллиарда);

    20-е место — Дженсен Хуанг (соучредитель производителя графических чипов Nvidia; $ 77).

    Ранее стало известно, что двое бывших участников списка Forbes отказались от российского гражданства.

    * — признана в России Минюстом экстремистской и запрещена

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