Мужчина порезал двух подростков на Ударников. Оружие у него отбирала полиция

Полицейские задержали мужчину, который поссорился с подростками в Красногвардейском районе Петербурга и пустил в ход холодное оружие. Конфликт попал на камеру.



Инцидент произошел вечером 14 мая возле дома 32 по проспекту Ударников, сообщает 1 6 ма я пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщение о конфликте поступило в полицию в 23:40, и на место незамедлительно направили сотрудников. Полицейские обезоружили и задержали 47-летнего мужчину, который в ходе конфликта нанес резаные раны двум подросткам 14 и 16 лет.