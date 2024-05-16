Мужчина порезал двух подростков на Ударников. Оружие у него отбирала полиция

«Фонтанка.ру»
Полицейские задержали мужчину, который поссорился с подростками в Красногвардейском районе Петербурга и пустил в ход холодное оружие. Конфликт попал на камеру.
Инцидент произошел вечером 14 мая возле
Старшему пострадавшему потребовалась госпитализация. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как один из участников конфликта упал, а когда попытался подняться, его пнули в грудь. После этого он не делал попыток встать на ноги. Состояние госпитализированного подростка оценивают как средней тяжести.
Задержанного доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. Было возбуждено уголовное дело по статье