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    Мужчина порезал двух подростков на Ударников. Оружие у него отбирала полиция

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    «Фонтанка.ру»

    Полицейские задержали мужчину, который поссорился с подростками в Красногвардейском районе Петербурга и пустил в ход холодное оружие. Конфликт попал на камеру.

    Инцидент произошел вечером 14 мая возле дома 32 по проспекту Ударников, сообщает 16 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщение о конфликте поступило в полицию в 23:40, и на место незамедлительно направили сотрудников. Полицейские обезоружили и задержали 47-летнего мужчину, который в ходе конфликта нанес резаные раны двум подросткам 14 и 16 лет.

    Старшему пострадавшему потребовалась госпитализация. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как один из участников конфликта упал, а когда попытался подняться, его пнули в грудь. После этого он не делал попыток встать на ноги. Состояние госпитализированного подростка оценивают как средней тяжести.

    Задержанного доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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    ПетербургКонфликтХулиганство
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