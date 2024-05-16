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    Крылья сложили палатки — их кончен полёт. В Самарской области отменили проведение Грушинского фестиваля

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    В Самарской области, но на этот раз из соображений безопасности, отменили традиционный летний Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах. Об этом 16 мая пишет 63.RU со ссылкой на организаторов, которые приняли решение провести взамен серию концертов. Предыдущий фестиваль не состоялся из-за ковидных ограничений.

    Поляна на Мастрюковских озерах будет закрыта, поскольку в текущих условиях рискованно проводить масштабные массовые мероприятия, объяснили организаторы. Особенности ландшафта в природном заповеднике в пойме Волги не позволяют обеспечить необходимые меры безопасности.

    Вместо этого в Самарской области пройдут концерты под общим названием «На Грушинской волне». В будущем любителям бардовской песни обещают продолжить «традицию петь песни у костра под открытым небом и сидеть к плечу плечо на горе».

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