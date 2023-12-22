В отношении Гозмана* возбуждено дело по статье о фейках про армию

Следователь возбудил уголовное дело по статье о фейках про армию в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана* (включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Поводом стали публикации в соцсетях «искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», отметил собеседник. Его тексты прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, которое доказало, что имело место намеренное искажение информации о ходе СВО. Уголовное дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

