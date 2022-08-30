Оппозиционер Леонид Гозман* арестован на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

«Суд признал Леонида Гозмана виновным в совершении административного правонарушения по ст. 13.48 КоАП («Публичное отождествление СССР с нацистской Германией») и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 дней», — цитирует судебное решение во вторник, 30 августа, ТАСС.

Тверской суд Москвы отправил под арест оппозиционного политика и бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана* (признан Минюстом РФ иноагентом). Его признали виновным в отождествлении СССР и нацистской Германии.

В ходе судебного заседания Гозман заявлял о проблемах со здоровьем, однако суд принял решение отправить его в спецприёмник.

«Фонтанка» писала, что оппозиционера Леонида Гозмана задержали в Москве накануне. Напомним, что в середине июля он также стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством.



* Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.