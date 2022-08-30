    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, с-в

    760мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.36eur59.96
    Платная парковка растетГород ждет потопФинны отбирают евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Оппозиционер Леонид Гозман* арестован на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

    1392
    27 комментариев

    Тверской суд Москвы отправил под арест оппозиционного политика и бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана* (признан Минюстом РФ иноагентом). Его признали виновным в отождествлении СССР и нацистской Германии.

    «Суд признал Леонида Гозмана виновным в совершении административного правонарушения по ст. 13.48 КоАП («Публичное отождествление СССР с нацистской Германией») и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 дней», — цитирует судебное решение во вторник, 30 августа, ТАСС.

    В ходе судебного заседания Гозман заявлял о проблемах со здоровьем, однако суд принял решение отправить его в спецприёмник.

    «Фонтанка» писала, что оппозиционера Леонида Гозмана задержали в Москве накануне. Напомним, что в середине июля он также стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством.

    * Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close