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    Гозман* заявил, что стал фигурантом уголовного дела

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    Политик Леонид Гозман* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством. Об этом он 15 июля рассказал РБК.

    По его словам, дело возбудили по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства).

    Оппозиционер заявил, что не знал об обязанности в течение 60 дней известить российские власти о получении паспорта другой страны. Он также отметил, что гражданином Израиля стал больше трех лет назад вместе с супругой.

    «Несколько лет назад мы с женой получили гражданство Израиля, не собирались туда уезжать, но получили. Оказывается, в течение 60 дней надо было извещать власти. Мы этого не знали, узнали об этом через несколько месяцев — через год, и мы тут же их известили. Было это сделано больше трех лет назад», — сказал Гозман.

    Преступления по ст. 330.2 УК РФ наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.

    Ранее в пятницу Гозман написал в своих соцсетях, что его вызвали в Следственный комитет «по совершенно бредовому делу». Позже телеграм-каналы со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова сообщили, что Гозмана отпустили из СК, где его допросили по делу о несвоевременном уведомлении миграционной службы о получении гражданства Израиля в 2018 году.

    *Леонид Гозман внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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