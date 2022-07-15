Гозман* заявил, что стал фигурантом уголовного дела

Политик Леонид Гозман* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством. Об этом он 15 июля рассказал РБК.
По его словам, дело возбудили по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства).
Оппозиционер заявил, что не знал об обязанности в течение 60 дней известить российские власти о получении паспорта другой страны. Он также отметил, что гражданином Израиля стал больше трех лет назад вместе с супругой.
«Несколько лет назад мы с женой получили гражданство Израиля, не собирались туда уезжать, но получили. Оказывается, в течение 60 дней надо было извещать власти. Мы этого не знали, узнали об этом через несколько месяцев — через год, и мы тут же их известили. Было это сделано больше трех лет назад», — сказал Гозман.
Преступления по ст. 330.2 УК РФ наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.
Ранее в пятницу Гозман написал в своих соцсетях, что его вызвали в Следственный комитет «по совершенно бредовому делу». Позже телеграм-каналы со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова сообщили, что Гозмана отпустили из СК, где его допросили по делу о несвоевременном уведомлении миграционной службы о получении гражданства Израиля в 2018 году.
*Леонид Гозман внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.