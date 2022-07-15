Гозман* заявил, что стал фигурантом уголовного дела

Политик Леонид Гозман* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством. Об этом он 15 июля рассказал РБК.



По его словам, дело возбудили по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства).



Оппозиционер заявил, что не знал об обязанности в течение 60 дней известить российские власти о получении паспорта другой страны. Он также отметил, что гражданином Израиля стал больше трех лет назад вместе с супругой.

