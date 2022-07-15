Гозман* рассказал, что его вызвали в СК. Адвокат объяснил зачем

Политик Леонид Гозман* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) был вызван в Следственный комитет. Об этом он сам рассказал 15 июля в своих соцсетях.



«Вызывают по совершенно бредовому делу. То ли пугают — уезжай, мол. То ли выманивают — предполагают уже там предъявить что-то серьезное», — пишет Гозман.



Telegram-каналы со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова, с которым тот и поехал в следственное управление, сообщают, что Гозмана уже отпустили из СК. По данным юриста, его клиента якобы допросили по делу о несвоевременном уведомлении миграционной службы о получении гражданства Израиля в 2018 году.

