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    В Москве задержан оппозиционер Леонид Гозман*

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    В Москве задержали оппозиционного политика, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана* (внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова 29 августа сообщает РБК.

    По данным RT, Гозман подозревается в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Сейчас он находится в Тверском ОВД Москвы. Ему грозит арест на 15 суток или штраф.

    «Фонтанка» писала, что в середине июля Леонид Гозман стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством. В отношении него возбудили дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства). Его объявили в федеральный розыск, задержали, но потом отпустили из Следственного комитета.

    * Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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