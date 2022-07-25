Адвокат Гозмана* заявил, что политика отпустили из СК, а с розыска его снимут

Оппозиционера Леонида Гозмана* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) отпустили из Следственного комитета. Об этом вечером 25 июля сообщил его адвокат Михаил Бирюков.



Юрист рассказал РБК, что задержание было связано с делом, по которому политика уже допрашивали на прошлой неделе. По его словам, в понедельник они с Гозманом приехали на допрос в СК, однако следователя на месте не было.



«И вместо допроса Леонид получил задержание на станции метро «Фрунзенская». Нас долго возили по отделам полиции, вновь привезли в СК по району Хамовники. Перед нами извинились, сказали, что снимут с федерального розыска в ближайшее время», — заявил Бирюков.

