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    Адвокат Гозмана* заявил, что политика отпустили из СК, а с розыска его снимут

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    Оппозиционера Леонида Гозмана* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) отпустили из Следственного комитета. Об этом вечером 25 июля сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

    Юрист рассказал РБК, что задержание было связано с делом, по которому политика уже допрашивали на прошлой неделе. По его словам, в понедельник они с Гозманом приехали на допрос в СК, однако следователя на месте не было.

    «И вместо допроса Леонид получил задержание на станции метро «Фрунзенская». Нас долго возили по отделам полиции, вновь привезли в СК по району Хамовники. Перед нами извинились, сказали, что снимут с федерального розыска в ближайшее время», — заявил Бирюков.

    Днем стало известно, что Гозман был задержан в Москве у метро «Фрунзенская». В понедельник выяснилось, что политик объявлен в федеральный розыск по уголовной статье.

    В середине июля Леонид Гозман стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством. В отношении него возбудили дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства).

    *Леонид Гозман внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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