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    Оппозиционер Гозман* повторно арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР и нацистской Германии

    2204
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    Тверской суд Москвы повторно арестовал на 15 суток оппозиционного политика и бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана* (признан Минюстом РФ иноагентом). 14 сентября он признан виновным по ст. 13.48 КоАП («Публичное отождествление СССР с нацистской Германией»).

    По данным городского портала MSK1, речь снова идёт о постах Гозмана в «Живом журнале», опубликованных несколько лет назад.

    Напомним, что задержали оппозиционера накануне на выходе из спецприёмника, где он также содержался под арестом на протяжении последних 15 суток.

    Кроме того, в середине июля Гозман стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с израильским гражданством.

    * Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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