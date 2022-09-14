Оппозиционер Гозман* повторно арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР и нацистской Германии

Тверской суд Москвы повторно арестовал на 15 суток оппозиционного политика и бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана* (признан Минюстом РФ иноагентом). 14 сентября он признан виновным по ст. 13.48 КоАП («Публичное отождествление СССР с нацистской Германией»).



По данным городского портала MSK1, речь снова идёт о постах Гозмана в «Живом журнале», опубликованных несколько лет назад.



Напомним, что задержали оппозиционера накануне на выходе из спецприёмника, где он также содержался под арестом на протяжении последних 15 суток.

